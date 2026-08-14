Horacio Marín habló sobre el precio de la nafta: “No vamos a especular”

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, se refirió este jueves por la noche a la creación de nuevos empleos por parte de la principal empresa de energía de la Argentina, analizó la proyección electoral del Gobierno para las próximas elecciones presidenciales y se refirió al precio de la nafta.

“No vamos a especular”, aseveró Marín, consultado en LN+ sobre el valor que los argentinos pagan por el combustible en el surtidor. “Durante toda la guerra de Medio Oriente el precio de la nafta debió haber estado muchísimo más arriba, pero le pagamos el precio internacional a nuestros proveedores”, resaltó.

En palabras de Marín, tras la explosión del conflicto bélico: “En la Argentina esquivamos una crisis internacional extraordinaria”. “No rompimos la demanda ni tampoco importamos precios exorbitantes que después hay que bajar”, profundizó.

Según Marín, "el Gobierno debería continuar más allá de 2027" X (YPFoficial)

Desde la óptica del mandamás de YPF, a partir de esas decisiones consideró: “Le sacamos la incertidumbre a la gente”. Sobre el reordenamiento de precios del combustible a título federal, destacó: “A ningún gobierno provincial le tocamos las regalías. La demanda se estaba destruyendo, lo veíamos por nuestro tablero de real time”.

Sobre el compromiso de la empresa hidrocarburífera, Marín agregó: “Nosotros tenemos un acuerdo ético con la gente. Lo que no vamos a importar son precios exorbitantes, porque en Argentina tenemos autoconsumo”.

Consultado sobre las chances del Gobierno en las próximas elecciones presidenciales, el CEO de YPF vaticinó: “Parece que Milei va a continuar, es lo que debería ocurrir”. “La gestión que estamos llevando nosotros desde la empresa es posible gracias al Gobierno. Si los incentivos no son los correctos, nadie invierte”.

En consonancia, Marín dijo que “todo el proyecto de la industria que impulsa YPF va a generar entre 40.000 y 45.000 puestos de trabajo constantes, es decir, que son nuevos, entre directos e indirectos. Y después vendrá el pico. Porque la energía es clave para el desarrollo industrial.”

En otro pasaje de la entrevista con Luis Majul, Marín expuso sobre el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF, ENI y XRG, cuyo objetivo es desarrollar una cadena de valor integrada que permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales.

Se presentó el proyecto Argentina LNG, un proyecto transformador de la matriz energética argentina.



Solicitamos la de adhesión al RIGI para Argentina LNG, un proyecto con una inversión de más de 51.000 millones de dólares, la más importante presentada hasta el momento. Junto… pic.twitter.com/VGMJ3yT4ka — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) August 13, 2026

“Es el proyecto más grande de YPF”, rescató, y desarrolló: “Nos llevó tres años encontrar los socios, armar la ingeniería, ver los costos y analizar la rentabilidad. Para fin de año vamos a firmar el compromiso final de inversión y ya en 2027 la idea es crear plantas”.

Dicho proyecto también modificará el modus operandi al momento de licitar. “Ahora vamos a implementar un mecanismo mucho más transparente”, explicó Marín, y detalló: “Los proveedores, antes de la licitación, tienen que decirnos cómo van a darnos los insumos”.

Al cierre de su exposición, Marín trazó una analogía sobre la importancia de la empresa energética en la arena comercial del país. “YPF es la argentinidad al palo, junto con Mercado Libre somos, por robo, las mejores empresas de la Argentina”, remató.

Por último, compartió un curioso detalle sobre la génesis del éxito empresarial. “Al dueño de McDonald‘s [en alusión a Woods Staton] cuando vino a hablar conmigo, le dije: los baños están limpios. Y ahí nos dimos la mano. Porque si los baños están limpios, se demuestra la excelencia de una compañía”, cerró Marín.