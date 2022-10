Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra Javier Milei: “Si no se hubiera retirado de la votación, hoy no tendríamos un nuevo impuesto”

escuchar

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó hoy al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien se ausentó de la votación en particular del presupuesto 2023, cuando se aprobó la tasa aeroportuaria, un tributo que el Frente de Todos introdujo para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a través de un gravamen en los pasajes aéreos. Si Milei y sus diputados estaban en el recinto, el Gobierno no podría haber creado ese impuesto, ya que Juntos por el Cambio perdió la votación por un voto.

En una carta que difundió a través de sus redes sociales, Larreta llamó a “terminar con la grieta y recuperar el valor de la palabra”. “Todos conocemos los problemas que nos trae la grieta. Nos tiene estancados hace mucho tiempo, separó familias y rompió amistades, y solamente sirvió para ganar elecciones, nunca para gobernar ni para resolver ningún problema real”, enfatizó el alcalde porteño, quien encabeza esta tarde un retiro espiritual con sus ministros en medio de las tensiones en Pro, sobre todo, tras la cumbre entre Patricia Bullrich y Jorge Macri.

“Es todo lo contrario a lo que necesitamos en la Argentina y ustedes saben que hace tiempo vengo trabajando para que logremos salir de este barro que no conduce a nada”, agregó Larreta.

En su misiva, el referente de Pro criticó a Cristina Kirchner, quien rechazó el aumento de las prepagas que fijó el presupuesto de Sergio Massa, y apuntó contra Milei. “Vemos como la vicepresidenta no se hace cargo de su propio gobierno, intentando despegarse de las decisiones que toma, y cómo parece olvidarse de que fue ella quien designó en la lista a quien hoy es presidente. Es una gran irresponsabilidad que quienes gobiernan antepongan sus intereses personales al bienestar de los argentinos”, puntualizó Larreta.

Luego, arremetió contra el libertario. Sin mencionarlo, cuestionó que Milei se haya retirado del recinto tras la votación en general de Presupuesto. “Vimos anoche un espectáculo lamentable, donde diputados que hablan desde una supuesta superioridad moral, incumplieron abiertamente con su palabra. Si el bloque libertario no se hubiera retirado de la votación, hoy no tendríamos un nuevo impuesto en la Argentina. Impuesto que, cuando Juntos por el Cambio sea gobierno, vamos a derogar”, aseguró. Larreta no mencionó que Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Gustavo Santos (Pro), ambos del bloque de JxC, también se ausentaron.

Según el jefe de gobierno porteño, “la Argentina está a la deriva y cada día que pasa se confirma lo lejos que el oficialismo está de los problemas de la gente”. “Mientras se pelean por las redes sociales y aprueban presupuestos que suben impuestos y desfinancian la educación, no sabemos nada acerca de qué van a hacer para bajar la inflación, para poner a nuestro país en un sendero de crecimiento ni para generar más trabajo”, completó.

Larreta contrastó la actitud de Milei con la labor de los representantes de la principal coalición opositora. “Si los diputados de Juntos por el Cambio hubiesen actuado así, retirándose de sus bancas en la votación en particular, el kirchnerismo hubiese podido avanzar en sus ataques contra la Justicia y hubiese podido avanzar en el aumento de las retenciones al campo. Nuestro bloque se quedó y logró frenarlo”, sostuvo.

Y felicitó a Camila Crescimbeni, quien pese a que tiene a su hijo internado y perdió un bebe hace poco asistió a la sesión. “Quiero hacer acá una mención muy especial y mandarle un fuerte abrazo y toda la fuerza a Camila Crescimbeni. Un verdadero orgullo y ejemplo para todos”, concluyó Larreta.

