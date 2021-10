Horacio Rodríguez Larreta: “Estamos muy cerca de sacarle el quorum propio a Cristina Kirchner”

Falta poco más de un mes para las elecciones generales del 14 de noviembre y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que Juntos por el Cambio puede terminar con la mayoría legislativa de la vicepresidenta. “Estamos muy cerca de sacarle el quorum propio a Cristina Kirchner”, sostuvo el mandatario de la Ciudad.

Desde Córdoba, en un viaje para apoyar la lista de Luis Juez y Rodrigo Loredo, Rodríguez Larreta señaló, en diálogo con La Voz del Interior: “En esta elección no hay duda que quien mejor le puede decir basta al kirchnerismo es Juntos por el Cambio por un tema de número, por la cantidad de diputados. Estamos muy cerca de superarlos en los diputados. Estamos muy cerca de sacarle el quorum propio a Cristina Kirchner. Es un avance enorme”.

Alfredo Cornejo, Luis Juez, Horacio Rodríguez Larreta, Rodrigo de Loredo, y Martín Lousteau

A raíz de los nuevos planes sociales que lanzó el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de recuperar votantes del Frente de Todos que no los apoyaron en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe de Gobierno de la Ciudad fue tajante y dijo que “la gente no come vidrio”.

“Porque le ofrezcan un plan 15 días antes de la elección o porque otro le ofrezca una heladera, la gente tiene dignidad, no va a cambiar su voto por eso. Yo no veo que nadie cambie el voto por una promesa de algo que después no se sabe si se cumple o que el día anterior le regalen una bicicleta”, lanzó Rodríguez Larreta.

Luis Juez y Horacio Rodríguez Larreta

Con idas y vueltas dentro de la Casa Rosada aún latentes, el referente de Juntos por el Cambio se sumó al debate por las internas del oficialismo. “En la situación que vive la Argentina, que el Gobierno nacional, en el escenario político, haya generado esa telenovela de enredos y peleas no es una buena señal”, analizó.

En septiembre escuchamos el pedido de los argentinos en las urnas, y en Córdoba hay lista de unidad de @juntoscambioar. Con @ljuez, @rodrigodeloredo, @GustavoSantosOk y @marioraulnegri estamos listos para construir en equipo el país que nos merecemos. pic.twitter.com/39P2xXCMl1 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 7, 2021

Y continuó: “Tenemos que estar todos juntos para sacar a la Argentina adelante, para frenar la inflación, para generar empleo. Ver la pelea entre ellos fue un espectáculo dantesco. Si eso después se refleja en las urnas o no, eso lo verá la gente. A mí, como argentino, me dio una enorme preocupación, más de la que tenía”.

Respecto al discurso de los funcionarios del Frente de Todos, precisó: “El Gobierno nacional no ha mostrado ninguna actitud de vocación de diálogo. Cada vez que los escuchás se dedican a denostar a la oposición desde hace muchos meses. El tango se baila de a dos, quien lidera es el que está en el gobierno”.

Horacio Rodríguez Larreta en una reunión de Juntos por el Cambio en Córdoba

En tanto, sobre la posibilidad de un crecimiento para la economía, Rodríguez Larreta opinó que “hay que ayudar a las empresas” para que se pueda generar “un gran cambio”. Para ello, propuso “créditos blandos, un sistema impositivo que premie, no que castigue, al que invierte y al que toma una persona más”.

Consultado por su vínculo con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, planteó: “Hace meses que no hablo. Obviamente por su rol de gobernador y yo jefe de Gobierno tenemos cosas de trabajo como tengo con muchos gobernadores de la Argentina. Es parte de mi responsabilidad, pero ahora hace tiempo que no”.