Juntos por el Cambio apoyaría la candidatura Daniel Rafecas, pero analiza las condiciones

El viernes pasado, los chats de WhatsApp de los senadores opositores ardían. El Gobierno acababa de difundir una foto muy sugestiva del ministro de Justicia, Martín Soria, con Daniel Rafecas, el candidato a procurador que había propuesto Alberto Fernández. El pliego de Rafecas lleva meses congelado en el Senado por orden de Cristina Kirchner y Soria jamás se había reunido con él. En la oposición, que primero lo había resistido y después apoyado, se debate desde entonces qué hacer.

El plan de la mayoría es mantener el compromiso de votar a Rafecas -informaron distintas fuentes del Senado- y así se lo hicieron saber a él distintos interlocutores del Pro y el radicalismo. Los opositores, sin embargo, no tienen intenciones de ser ellos quienes propongan el tratamiento del pliego y no les resulta nada cómoda la idea de tratar el tema antes de las elecciones generales de noviembre. Lo mismo pidió Rafecas, que se vote después, aunque no es terminante: con lo difícil que está resultando conseguir los dos tercios para el nombramiento, no pone condiciones de ese tipo, cuentan fuentes que conocieron de primera mano los diálogos del fin de semana.

Este miércoles, el intrebloque de senadores de Juntos por el Cambio se reunirá y el tema Rafecas estará entre los asuntos a discutir. Sin apuro. Porque mientras no se nombre un nuevo jefe de los fiscales seguirá en el cargo Eduardo Casal, un procurador interino cuya actuación elogia la oposición.

Martín Lousteau y Luis Naidenoff Prensa Senado

El motivo declarado de la reunión entre el ministro y Rafecas del viernes pasado era colaborar para el avance de la causa por el atentado a la AMIA, que está radicada en el juzgado federal 6, que desde esta semana subroga Rafecas. Pero la política lo leyó como un mensaje. Soria jamás se reunió por la causa AMIA con la subrogante anterior de ese juzgado, María Eugenia Capuchetti. Y hasta ahora no había tenido gesto alguno hacia Rafecas. De repente, se saca una foto con él y la hace pública . De la reunión, además, participó Juan Martín Mena, el referente de Cristina Kirchner en el Ministerio de Justicia. ¿Avanzará ahora el kirchnerismo con el trámite para que el Senado le de su acuerdo al candidato? Hasta ahora no hubo movimientos formales.

“No tenemos un doble mensaje”

Senadores opositores consultados por LA NACION afirmaron que la decisión de votar el pliego de Rafecas, si el kirchnerismo finalmente lo descongela, sigue en pie. Así lo informaron Silvia Elías de Pérez y Eduardo Costa. “No tenemos un doble mensaje. Nosotros ya dijimos en mayo que lo vamos a votar”, afirmó Elías de Pérez.

La decisión de no moverse de aquella declaración parece ser mayoritaria, pero no es unánime. Julio Cobos dijo a LA NACION que él no piensa adelantar un apoyo antes de haber escuchado a Rafecas en la audiencia pública. “En el interbloque no discutimos el tema. No está dentro de las prioridades y lo que tiene que hacer el oficialismo es avanzar en la audiencia pública. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión, al menos no yo en lo personal, sin escucharlo”, dijo. Según Cobos, quiere estuchar primero las explicaciones de Rafecas sobre “Ciccone, los chats con el defensor de Boudou, el archivo en 24 horas del memorandum con Irán y un montón de cosas más”. En el radicalismo hay, todavía hoy, quienes recuerdan a Rafecas como el juez de la causa de las coimas en el Senado, en la que envió a juicio al expresidente Fernando de la Rúa.

Incluso Martín Lousteau, de diálogo frecuente con Rafecas, dijo en conversaciones políticas que los que tienen que mover son los kirchneristas. Además de la cuestión formal pesa la nueva realidad política: con el resultado de las PASO, la oposición se fortaleció y puede poner otras condiciones.

El pliego de Daniel Rafecas para la Procuración está frenado en el Senado, donde el kirchnerismo no activa el trámite Prensa Senado

Rafecas fue postulado por Alberto Fernández para el cargo de procurador general de la Nación en diciembre de 2019, pero su pliego nunca fue tratado por el Senado. El oficialismo, que no conseguía los dos tercios para nombrarlo, decidió impulsar una reforma legal que removiera la obligación de obtener una mayoría tan exigente para la designación. A instancias del kirchnerismo, aprobó en el Senado un proyecto de ley en ese sentido y lo giró a la Cámara de Diputados, pero no logró sancionarlo allí. Mientras tanto, Rafecas advirtió que no asumiría el cargo si, para poder nombrarlo, flexibilizaban la mayoría necesaria. Esa advertencia cayó muy mal en el kirchnerismo.

La oposición, en cambio, hizo un giro en su postura frente a Rafecas. Dirigentes que no lo apoyaban dijeron públicamente que estaban dispuestos a votarlo y en mayo pasado, la cúpula de Juntos por el Cambio dio a conocer un comunicado en el que se comprometió “a prestar el acuerdo” para la designación de Rafecas. El kirchnerismo, sin embargo, advirtió que primero quería reformar la ley. El temor de la oposición era que, una vez flexibilizado el requisito de los dos tercios, el oficialismo postulara a un procurador “militante”. El resultado de las PASO dificultó el objetivo del Gobierno de reformar la ley del Ministerio Público.

“Sacar la ley no es imposible, pero habría que sacarla con fórceps y hoy no es una prioridad”, dijo un funcionario oficialista a LA NACION. En las próximas semanas, se sabrá si, resignado, el kirchnerismo resucita el plan Rafecas.