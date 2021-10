Fracasó Máximo Kirchner en conseguir el quorum en la primera reunión presencial en la Cámara de Diputados

El bloque de diputados del Frente de Todos, encabezado por Máximo Kirchner, fracasó hoy en alcanzar el quorum en el recinto de la Cámara baja para debatir un temario propio, en el que se destaca el proyecto de etiquetado de alimentos. El oficialismo no quiso acordar con la oposición el armado de un temario conjunto, que incluyera la iniciativa sobre etiquetado. Sin embargo, Máximo Kirchner no aceptó y se arriesgó a conseguir el quorum con su propia tropa . No tuvo suerte; solo reunió 122 legisladores en el recinto y se cayó la sesión.

El presidente del bloque oficialista criticó con dureza al bloque de Juntos por el Cambio por su ausencia en el recinto. Lo cierto es que también hubo faltazos en su propia bancada: de los 117 diputados en condiciones de bajar al recinto logró reunir 112. Entre los ausentes figuran el jujeño José Luis Martiarena -quien fue criticado por su bancada tras presentar el proyecto de nacionalizar la banca-, la salteña Alcira Figueroa y el punteño Karim Alume Sbodio.

Cuando Kirchner tomó la palabra en el recinto, confesó uno de los motivos para no acordar con la oposición: los dichos de María Eugenia Vidal y de Elisa Carrió a favor de que Juntos por el Cambio ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados si esta fuerza se entroniza como primera minoría en la Cámara baja, un debate aún no saldado en la mesa de conducción de Juntos por el Cambio.

Previo a que fracasara la sesión, Máximo Kirchner mantuvo un encuentro reservado con Mario Negri y Sergio Massa, presidente de la Cámara baja. Allí el hijo de la vicepresidenta le reprochó al cordobés que la oposición buscara alzarse con el sitial de Massa y le reclamó un pedido de disculpas. En el recinto insistió con la cuestión.

“Nos quieren empujar para actuar bajo extorsión; deberían ser más pacientes, faltan dos años para 2023 -enfatizó-. Ya vivimos la experiencia del Grupo A cuando en 2010 nos dejaron sin presupuesto (en alusión al conjunto de diputados de distintos bloques opositores que se opuso desde la Cámara baja al gobierno de Cristina Kirchner). Trataron de operar en las últimas semanas que con la asunción de Juan Manzur (exgobernador de Tucumán) este tema (por el de etiquetado frontal) no iba a ser tratado. Hoy los diputados de esas provincias están sentados en sus bancas. Y ellos no. Nos piden que emplacemos a que las comisiones traten tal o cual cosa, la boleta única... Han vuelto a comportarse tal como siempre sospeché, como siempre fueron, cuando suprimían a los que pensaban diferente, a perseguirlos. No soportan la democracia a veces.”

Además de su bloque, Máximo Kirchner contó con el apoyo de dos diputados de Juntos por el Cambio, los mendocinos Claudia Najul y Alberto Zamarbide, quienes bajaron el recinto para apoyar, además de la ley de etiquetado de alimentos, otra de las iniciativas incluidas en el temario oficialista, el régimen previsional diferencial para los trabajadores viñateros. Ambos legisladores, que finalizan su mandato a fin de año, habrían respondido al mandato del actual Julio Cobos, primer candidato a diputado por Mendoza, quien marcó distancia de la estrategia de Juntos por el Cambio de no dar quorum en el recinto e instó en sus redes sociales a Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, a facilitar la sanción de la ley que favorece a los viñateros.

También estuvieron presentes en el recinto los dos diputados de izquierda, Carlos Giordano y Monica Schotlauer; Andres Zottos, del PJ salteño, y de los bloques Frente para la Concordia Misionero y Todos Somos Río Negro.

A las 13:30 habrá una nueva reunión de los presidentes de bloque para intentar destrabar las negociaciones y avanzar en una nueva sesión .

“Nosotros queremos que hoy haya sesión, pero no podemos aceptar que el Frente de Todos imponga el temario sin consenso con la oposición. Estamos de acuerdo en debatir la ley de etiquetado de alimentos, pero queremos, además, que se discuta la prórroga de la ley ovina y que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Educación inicien el debate de la ley de boleta única y de la emergencia educativa”, insistió el cordobés Negri.

Tampoco contribuyó al quorum el interbloque Federal, que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez. “Si el Frente de Todos hubiese sentado en las bancas a los diputados propios que se ausentaron, en este momento se estaría tratando la Ley de Etiquetado Frontal. Convocaron mal para que no salga la ley. Son responsables”, asestó.

Críticas a la oposición

El jefe del bloque oficialista le endosó ayer las culpas a Juntos por el Cambio por su renuencia a bajar al recinto. “La ley de etiquetado frontal es un buen ejemplo para demostrar que aún en medio de un proceso electoral los diferentes espacios políticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente.

Es una pena que algunos estén más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente. No sorprende porque es lo que hicieron cuando gobernaron”, aseveró Máximo Kirchner, crítico de la avanzada que pretende encarar un sector de Juntos por el Cambio para arrebatarle a Massa la presidencia de la Cámara si Juntos por el Cambio se impone como primera minoría después del 10 de diciembre.

A Juntos por el Cambio no le resulta sencillo contener a su tropa para no dar quorum en la sesión. Sucede que buena parte del radicalismo está a favor de aprobar el proyecto sobre etiquetado frontal –que, en líneas generales, propone incorporar sellos de advertencia sobre los alimentos envasados– mientras que en Pro prevalece la postura contraria. De hecho, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, presentó un dictamen en minoría.