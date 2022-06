Horacio Rodríguez Larreta explicó cómo aplicaría el plan israelí para bajar la inflación

“Vine a entender cómo es el proceso de estabilización inflacionaria en Israel”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se encuentra de visita en ese país.

Desde Israel, el funcionario explicó: “Hay que tomar decisiones rápido, no en 100 días, en 100 horas, hay que fijar un rumbo muy claro desde el primer día, lo que no necesariamente significa que la inflación va a bajar de 500 a 0 en un mes” y criticó la gestión del kirchnerismo.

“Se puede bajar la inflación, no tenemos que acostumbrarnos” , agregó Rodríguez Larreta en diálogo con radio Mitre. El mandatario de la Ciudad viajó a Israel tras reunirse con dos economistas cordobeses, Manuel Trajtenberg y Leonardo Leiderman, que encabezaron un programa para estabilizar y revertir la tendencia inflacionaria de ese país.

“No hay manera que la Argentina funcione con este nivel de inflación. Lo primero que enfatizaron, me lo dijeron ellos siendo economistas, lo más importante es que Israel tuvo un acuerdo político”, contó el funcionario, y prosiguió: “Desde que Israel bajó la inflación empezó un periodo de crecimiento económico fenomenal muy basado en el conocimiento, la educación y la tecnología”.

Israel es un gran ejemplo de qué hay que hacer para terminar con la inflación. Hoy me reuní con Leonardo Leiderman y Manuel Trajtenberg, dos reconocidos economistas argentinos que fueron parte importante del equipo que armó el plan contra la inflación en los ’80. pic.twitter.com/4SuIWLBFOp — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 26, 2022

En la década del 80, Israel tenía una inflación promedio del 500% anual. En 1985, el entonces gobierno de coalición de los partidos Laborista y Likud aplicó un plan de shock y logró reducir la inflación al 20% en la década del ‘90, para llegar gradualmente a un promedio del 1% al 3%.

Respecto de una posibilidad de un consenso con el gobierno nacional, el funcionario porteño dijo que hoy “lo veo muy difícil”. Rodríguez Larreta mencionó que luego de que hubiera cruces durante la pandemia por el cierre o no de las escuelas, “a partir de ahí no hubo más consenso de nada”. “El consenso no es con todos. Yo con el kirchnerismo no me podría poner de acuerdo nunca”, agregó.