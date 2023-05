Horacio Rodríguez Larreta explicó por qué no se pide licencia para la campaña electoral

escuchar

MENDOZA.- Mientras avanza el cronograma electoral, de cara a las primarias presidenciales del 13 agosto, surgen interrogantes sobre cómo enfrentarán el proselitismo los principales precandidatos, sobre todo aquellos que ocupan cargos de relevancia, para dedicarse a la campaña sin condicionamientos. Por caso, en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, semanas atrás, tomó la decisión de pedir licencia como titular de Pro, por lo que restaba conocer qué hará su contrincante interno, Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño se refirió hoy a esta situación, dejando en claro que analizará cómo seguir una vez iniciado el proceso oficial, aunque no descartó apartarse del cargo, pero se diferenció de su competidora. “Es diferente, mi cargo es electivo, fui elegido y votado por la gente, estoy cumpliendo totalmente a fondo con mi responsabilidad en la Ciudad. De hecho, con la tecnología que hay, hoy no necesitás estar físicamente; podés manejarlo desde otro lugar de la Argentina. Generalmente aprovecho los fines de semana, como este que viene largo, para viajar y recorrer el país. Si en algún momento siento que hay la más mínima limitación a mi responsabilidad me tomaré licencia. Hoy no lo tengo previsto, estoy trabajando bien, muchas horas”, indicó el alcalde porteño en declaraciones a Radio Mitre Mendoza. Larreta tiene previsto viajar este fin de semana a la provincia del oeste argentino para apoyar a los candidatos del frente Cambia Mendoza, liderado por el radical Alfredo Cornejo.

De acuerdo con la Ley 26.571, la presentación de frentes y candidatos se realizará entre mediados y fines de junio; esto es el 14 de junio y el 24 de junio, respectivamente. Así, al día siguiente al cierre de inscripción de listas arranca oficialmente la campaña, que tendrá además el 9 de julio el inicio de difusión de publicidades en medios audiovisuales. Esta instancia concluye el 11 de agosto a las 8, cuando comience la veda electoral. En tanto, tras las PASO, el 3 de septiembre vuelve a iniciarse la campaña electoral de cara a las generales, que se realizarán el 22 de octubre. El 17 de septiembre comenzarán los spots en los medios audiovisuales, hasta la veda, dispuesta el 20 de octubre a las 8. Vale recordarse que habrá dos debates obligatorios entre los candidatos presidenciales: los días 8 y 15 de octubre, antes de los comicios generales.

“El que gana conduce, el que pierde acompaña”

En cuanto al controversial pedido que le hizo el legislador Joaquín De la Torre para que se baje de la candidatura presidencial, el jefe de Gobierno porteño optó por no responderle y dar por terminado el contrapunto. “No voy a responder, no creo en eso, mucho menos en las peleas internas con otros miembros de Juntos por el Cambio, jamás me han escuchado un agravio, una agresión a alguien de Juntos por el Cambio y no lo haré nunca”, destacó.

Asimismo, a la espera del desarrollo de las primarias y de lo que digan los argentinos en las urnas, Larreta dejó en claro que cualquiera sea el resultado mantendrá una postura. “Yo no tengo temor, acá el que gana conduce y el que pierde acompaña. Vamos a estar trabajando todos juntos”, cerró.

Por su parte, sobre la acusación del presidente Alberto Fernández, que lo vinculó con el suicidio de cardiólogo René Favaloro, cuando estaba al mando del PAMI, Larreta señaló: “No me quedo trabado a pesar de la canallada que dijo el presidente, le contesté en forma contundente pero sigo para adelante, esa es mi actitud. Trabajo y trabajo, soy alguien de acción”. Y remató: “Tenemos que terminar con ese tipo de difamaciones como las que hizo el presidente, terminar con la calumnia, la agresión. Yo voy a dar vuelta la página de la historia Argentina y terminar con las difamaciones para pasar a la Argentina de la acción, resultados, hacer, es lo que hago todos los días en la Ciudad de Buenos Aires.