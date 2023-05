En un acto con algunas ausencias, Alberto Fernández elogió a Agustín Rossi en medio de la interna oficialista

escuchar

Apenas pasaban las 11 de la mañana, cuando el presidente Alberto Fernández descendió del helicóptero presidencial que lo traía desde la quinta de Olivos. Lo acompañaba el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, quien quedó en su despacho mientras el Presidente, una hora después, participaba del congreso LatSat, que nucleó a representantes del sector de telecomunicaciones en el CCK.

“Con Agustín nos conocemos hace más de veinte años, ahí empezamos a armar ese vínculo político y de afecto que hoy tenemos”, dijo el Presidente cuando le tocó hablar en la cúpula del CCK, y en referencia elogiosa a Agustín Rossi, jefe de gabinete y precandidato presidencial en la dura interna del Frente de Todos.

Sin la portavoz Gabriela Cerruti a la vista, de los funcionarios que se habían anunciado faltaron el canciller Santiago Cafiero, quien continuó con distintas reuniones en el Palacio San Martín, y su par de Cultura, Tristán Bauer. Además de Rossi, estuvieron junto al Presidente la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, mientras en primera fila escuchaba el secretario de Comercio, Matías Tombolini, del equipo del ministro de Economía, Sergio Massa.

En un discurso de diez minutos, y mientras el dólar blue volvía a dispararse en las casas de cambio, el Presidente evitó el tono electoral que viene utilizando, tanto en su defensa de las internas como mecanismo para la selección de candidatos. Sí hizo referencia a logros como la “puesta en órbita de dos satélites” durante distintos gobiernos kirchneristas, y enfatizó “lo importante que es invertir en conocimiento, ciencia y tecnología”. Elogió además el trabajo de Facundo Leal, titular de Arsat, y volvió a mencionar a Rossi cuando recordó que, 17 años atrás “Agustín nos pedía precisiones desde el Congreso” para explicar lo que terminó siendo el nacimiento de la empresa estatal Arsat.

Rossi, quien había mencionado también aquellos días de 2006, él como jefe del bloque kirchnerista en Diputados, buscó luego del acto mostrarse como candidato a suceder a Fernández. “En 2004 había cuatro aeropuertos con radares en la Argentina, hoy hay más de 30, no teníamos satélites y hoy los tenemos”, dijo el jefe de gabinete, que anunció que el lunes lanzará su precandidatura de manera oficial, a través de las redes sociales.

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien dijo que La Cámpora le “había complicado la vida” al Presidente en el Gobierno, Rossi prefirió poner paños fríos aunque no suscribió las palabras de su colega. “No no, no creo que ese sea el debate que tengamos que tener (…) Si queremos potenciar las posibilidades electorales del Frente de Todos tenemos que empezar a dialogar con los argentinos”, dijo Rossi. “La función como candidato no es interpelar a otro miembro de mi espacio sino dialogar con el resto de la sociedad, lo demás a mí no me parece relevante a un mes del cierre de listas”, dijo, en un intento de esquivar la polémica.

“Todos sentimos la falta de Néstor [Kirchner], pero también es un día festivo para nosotros”, afirmó en relación al acto del jueves próximo en Plaza de Mayo, que tendrá a Cristina Kirchner como única oradora, y en el que confirmó su presencia “acompañando” a la vicepresidenta.

“Me lanzo el lunes. Voy a a hacer una cosa muy breve por streaming anunciando que voy a ser candidato. Me tomé el tiempo necesario que yo consideraba que tenía que tomarme para que llegara la decisión. Consulté con muchísimos compañeros a lo largo y ancho del país, y creo que una candidatura como la mía puede interpelar a un sector del Frente de Todos. Vamos a trabajar para dar el primer paso, después construirla y pasar de una candidatura a una lista”, contó en la TV Pública.