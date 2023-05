“Larreta me provocó”, dijo Joaquín de La Torre, tras la polémica por pedirle que se baje de su precandidatura

escuchar

El senador provincial Joaquín de La Torre, enrolado en las filas de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), generó polémica en el interior de ese partido cuando, en un acto en San Miguel, el pasado domingo, pidió vehementemente que Horacio Rodríguez Larreta se bajara de su precandidatura a presidente por ese misma fuerza política. Este lunes, en una entrevista radial, De La Torre contó las razones de su pedido y añadió: “Larreta me provocó y yo le contesté”.

“Se tiene que bajar. Que Larreta se baje rápido”, dijo el domingo a los gritos en un acto de JxC en el partido de San Miguel. Luego, fue un poco más allá, y señaló que el actual jefe de Gobierno porteño “no quiere ser presidente, quiere ser inspector de veredas”.

Este lunes, en diálogo con Santiago Pont Lezica, en FM Milenium, el senador provincial explicó el por qué de su exabrupto. “Estoy convencido de que lo mejor para JxC es que terminemos con la interna y miremos las encuestas, que ya muestran una importante mayoría de Patricia [Bullrich] y dejemos de hablar de la interna y hablemos a la gente”, arrancó De La Torre.

“Del otro lado, [Javier] Milei está creciendo y tiene que ver con que nosotros no le hablamos a la gente”, advirtió, para luego añadir otro cuestionamiento a Rodríguez Larreta: “El mensaje de uno de nuestros candidatos está muy asimilado a la ‘ancha avenida del medio’ o al kirchnerismo en el momento en que la gente lo que busca es irse lo más lejos posible del Gobierno”.

“Todo eso ha hecho que JxC tenga un techo. Larreta tiene un techo de ocho meses cayéndose, mientras que Patricia crece, pero igual tiene un techo que está dado por culpa de las condiciones que planteé antes”, añadió el senador provincial, que fuera también intendente de San Miguel.

Más adelante, De La Torre explicitó una dificultad puntual que se da por mantener la interna en su partido: “Patricia dice: ‘Este no es momento para tibios’ y los comunicadores dicen: ‘Le está hablando a Larreta’. Y no, no le habla, pero la interpretación en el modo campaña parece que se está hablando de la interna”.

Cuando Pont Lezica lo consultó a De La Torre sobre su frase en San Miguel, “que Larreta se baje y se deje de joder”, el dirigente respondió: “Esto tiene que ver con una contestación a una actitud de Larreta. Horacio se muestra siempre como el buen corderito pero él hace sus pillerías por abajo y después de hacer sus pillerías se muestra como víctima”.

Joaquín de la Torre encabezó hoy un plenario de dirigentes en San Miguel municipalidad de san miguel

“El vino a San Miguel, un distrito que gobierna Jaime Mendes, de JxC y vino a hacer críticas a la gestión, violando todos los acuerdos que supuestamente tenemos y códigos dentro de una interna. Él vino a hablar sobre las veredas, que no le corresponde al municipio arreglarlas y de la seguridad, cuando todos saben que la gente quiere venir a vivir a San Miguel con un sistema de seguridad que tuvo mucho éxito”, explicó luego el senador provincial.

El exabrupto de Joaquín de La Torre que favorece a Milei

“Vino a provocar. Bueno, si tiene ganas de provocar, le contesté. Él me provocó, yo contesté”, sintetizó, y luego aclaró: “Pero contesté, no mandé a nadie a contestar, ¿Está bien? Él no tiene la misma actitud”.

“Vos le dijiste inspector de veredas y él ¿cómo te contestó?”, inquirió Pont Lezica. Y De la Torre replicó: “Puso un montón de periodistas a hablar en cadena en contra mío”.

Más adelante, el exintendente de San Miguel se refirió a la decisión de Bullrich de elegir a Néstor Grindetti como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, un lugar que se especulaba con que podría tocarle a él. “Voy a acompañar la elección de Patricia por Grindetti para que sea el próximo gobernador. Tanto Iguacel como yo acompañamos a Patricia y a Néstor”, dijo De La Torre.

“Creo que lo mejor para la Argentina es que la próxima presidenta sea Patricia Bullrich, es la que representa los cambios que se necesitan, que tienen que ser profundos y si ella eligió a Grindetti, lo hizo porque lo considera el mejor para la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Más adelante, volvió a hablar de la interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta y dijo que la misma “empezó a ser una contraindicación respecto al objetivo de JxC”.

Luego, otra vez en referencia al jefe de Gobierno porteño, añadió: “Lo que más joroba es el mensaje blandengue de Horacio. Cuando sale de hablar con la CGT y dice que no va a haber reforma laboral. Tenemos que estar enfrente de eso. Crece Milei porque tiene una posición bien extrema ante eso. El mensaje blando antigobierno hace que los que tienen ese mensaje se caigan en las encuestas”.

“Cuando Patricia usa su mensaje duro de cambio profundo parece que le habla a Horacio y no, está hablando de lo que hay que hacer. La gente que vota a Milei dice: ‘JxC y el kirchnerismo son lo mismo’. Por eso digo que Larreta se tiene que bajar”, concluyó el senador provincial.

LA NACION