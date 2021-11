Horacio Rodríguez Larreta habló tras el crimen del kiosquero: “Un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción”

Con la inseguridad en el foco de la última semana de campaña después del asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía por parte de Leandro Daniel Suárez, un hombre de 29 años que ya había estado preso, y una cómplice menor de edad, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió un régimen especial para los jóvenes que cometen delitos. “Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable. Ahí hay una contradicción, no puede ser que no sea punible”, consideró en Radio Metro.

Aclaró que ese castigo no debería ser igual al de un adulto y habló de “menores que matan gente”. Además, planteó un “abordaje integral” para la problemática y consideró que no se trata de “bajar la edad de imputabilidad”, un pedido que suena fuerte en una parte del arco político que comulga con la “mano dura”.

No obstante, según el Régimen Penal de Minoridad ya rige en la Argentina que los menores entre 16 y 18 años no son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Además solo son punibles -es decir que merecen castigo- aquellos que cometen delitos con penas mayores a dos años -por ejemplo, homicidios dolosos-, pero recién a los 18 pueden comenzar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados. Ese es el régimen promulgado en 1980 durante la dictadura militar que también establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados.

“Para mí lo más importante es el cambio en el Código de Procedimiento Penal, que es lo que permite las excarcelaciones, lo que hace eternos los juicios. Hoy más que un tema de penas es un tema de rapidez en la Justicia y de que no haya artilugios para siempre encontrar alguna razón para excarcelar”, dijo el mandatario capitalino.

Rodríguez Larreta cuestionó el pedido de Espert de “agujerear” criminales

Por otra parte, consideró como “simplificaciones efectistas” los dichos del candidato liberal en la provincia de Buenos Aires José Luis Espert que pidió transformar “a un par de delincuentes en queso gruyere” o “agujerear” a algunos criminales.

“El tema de la inseguridad es mucho más complejo. En la Ciudad bajamos todos los delitos, no es con un título de diario nomás”, sostuvo el representante de la Capital que propició para territorio bonaerense la postulación de su antes vicejefe y encargado de la seguridad en la Ciudad, Diego Santilli.

“Se puede mejorar la seguridad, no hay una solución mágica. El enfoque es integral, con mucho apoyo de la policía, tecnología, las cámaras se pueden poner en el conurbano, tenés que tener un plan y decisión política de ir al frente”, entendió.

Optimista para el domingo

A cinco días para las elecciones legislativas del próximo domingo, en las que Juntos por el Cambio busca alcanzar la primera minoría en la Cámara de Diputados, Rodríguez Larreta se mostró “optimista” tras el buen desempeño de su fuerza en las PASO de septiembre.

“No hay razones para que la gente cambie el voto, las razones por las que ganamos la PASO hoy se mantienen intactas. La gente está harta de la inseguridad y hoy está peor, ni hablar con la situación en Ramos Mejía. La inflación está peor, no se consigue laburo, los chicos estuvieron todo el año sin clases. No veo razones para que cambie le voto”, dijo el jefe de Gobierno, que tomó un rol preponderante en el armado de la oposición para estos comicios.

“A la gente no la comprás con la platita en el bolsillo como ha dicho el Gobierno, creo que es una falta de respeto eso, pensar que van a cambiar el voto porque les den una heladera o un viaje de egresados. Vemos que hay ganas de cambiar en la gente, que están hartas de este gobierno y por eso estamos optimistas para la elección”, manifestó.