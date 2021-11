Horacio Rodríguez Larreta le cerró la puerta al diálogo con el Gobierno: “No veo ninguna posibilidad”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó una convocatoria al diálogo del Gobierno. “No han mostrado vocación de nada”, explicó, en diálogo con LN+. Y agregó: “Con gente que cree que no hay violación de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela o Cuba, no veo posibilidad”, añadió. Atribuyó a una especulación electoral la invitación que formuló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En otro tramo de la entrevista, Larreta contestó sobre si el Pro esconde a Mauricio Macri: “Es parte activa de la campaña”.

También defendió al expresidente de lo que considera una persecución judicial. Se trata, para el jefe de Gobierno, de una “movida política”.

“Lo llamaron a indagatoria sin estar mencionado en el expediente ni una sola vez, de la nada”, se quejó Rodríguez Larreta en relación a la causa por el presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

El jefe de gobierno porteño definió como “grotesco” el procedimiento e hizo hincapié en la rapidez con la que Alberto Fernández firmó el decreto para relevarlo a Macri de contar hechos de inteligencia. “El juez lo volvió a llamar en minutos para seguir insistiendo con que sea antes de la elección. Nadie lo puede creer”, dijo.

No obstante, Larreta opinó que la causa judicial contra el expresidente no cambiará nada en el terreno electoral. " La gente no es tonta”, aseveró.

Asimismo, reivindicó el rol de Mauricio Macri en la campaña. “Es miembro de la mesa de Juntos por el Cambio y parte activa de la campaña”, enfatizó.

En esa línea, destacó que el expresidente ha respaldado a candidatos en varias provincias del país y aseguró que lo hará en los próximos días también con María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, para Larreta no hay una posibilidad de diálogo con el Gobierno después de las elecciones, luego de la invitación que hizo Sergio Massa.

En LN+, el dirigente del partido PRO dudó de la convicción del Frente de Todos en realizar ese llamado en medio de la coyuntura electoral. “No han mostrado ninguna vocación de conversar de nada”, dijo al programa La Cornisa, conducido por Luis Majul.

“La semana pasada el ministro de Economía, {Martín Guzmán] dijo que éramos anti-argentinos, y la candidata [Victoria] Tolosa Paz dijo que estábamos detrás de un golpe blando. Ahora, el presidente lo que único que hace es cuestionar a la oposición cada vez que agarra un micrófono, y lo mismo que la vicepresidenta”, amplió.

Larreta remarcó que no ninguna actitud real de dialogar en el Gobierno, aunque señaló que, de cara al 2023, con la aspiración de Juntos por el Cambio de llegar al poder, se tiene que trabajar “para la unidad nacional” y con el objetivo de “terminar con la grieta”.

En esa línea, el jefe de gobierno porteño dijo que el límite para coordinar acciones tiene que estar dado en torno a “gente que tenga una visión común”. Por caso, citó que no es posible sentarse a conversar con aquellos que hagan “apología del cierre de escuelas”, en relación a la experiencia de la ciudad y el cruce con Nación.

Y profundizó: “Con gente que cree que controlando los precios con militantes va a bajar la inflación, que piensa que no hay problemas de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela o Cuba, o que no hay que ayudar a Río Negro en un problema de inseguridad no veo ninguna posibilidad de ponernos de acuerdo”, indicó.

Sin embargo, remarcó: “Ceo que, del otro lado, puede haber una mayoría de argentinos con la que podemos discutir cómo bajar la inflación y combatir la inseguridad”.