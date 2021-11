Fernández ratificó la continuidad de la negociación con el FMI, aunque pidió que “el acuerdo no imponga un ajuste”

GLASGOW.- El presidente Alberto Fernández ratificó hoy la continuidad de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque reconoció que el diálogo con Kristalina Georgieva y el staff del organismo enfrenta “dificultades”. También sostuvo que si bien “es evidente que la Argentina no puede pagar 19.000 millones de dólares” de vencimientos en 2022, el Gobierno pretende que “el acuerdo no imponga un ajuste y que se pueda cumplir” .

Tal como informó LA NACION, Fernández ordenó al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que permanecieran en Roma para entablar una ronda de diálogo técnico con la directora del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack, con el objetivo de “buscar una solución” al problema de la deuda, afirmó Fernández en declaraciones que hizo este domingo ante medios argentinos a su llegada a Glasgow, Escocia.

“La negociación va avanzando con las dificultades que supone, porque hay un mundo financiero que se resiste a aceptar la crisis que ha generado” , remarcó el mandatario argentino en el hotel Hilton de Glasgow, donde se refirió a la reunión que mantuvo el sábado en Roma con la directora gerente del FMI, mientras se prepara para participar aquí de cumbre de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas, denominada COP-26.

Fernández sostuvo que se fue “satisfecho” de Roma tras la reunión con Georgieva y también por el pronunciamiento de la cumbre de líderes del G-20, que acordó seguir discutiendo una recomendación al Fondo Monetario para eliminar o recortar las sobretasas que pagan los países endeudados con el organismo, que en el caso de la Argentina significa una erogación en torno a los 1.000 millones de dólares anuales. “Yo me fui satisfecho” , dijo el Presidente.

“El proceso de negociación sigue ahora, eso está funcionando. Es evidente que la Argentina no puede pagar los 19.000 millones de dólares el año que viene , pero queremos que el acuerdo no imponga un ajuste y que lo podamos cumplir”, sostuvo el mandatario, que durante su conversación con los medios estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero y la portavoz Gabriela Cerruti, además del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Cómo siguen las negociaciones

Tras la reunión de Fernández con Georgieva, quienes permanecerán en Roma para proseguir las negociaciones serán el ministro Guzmán, el secretario Beliz y el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello, quien ofició de “sherpa” en la cumbre del G-20 y que, como tal, intervino en la redacción del documento final de la cumbre, que incluyó dos puntos que forman parte de la estrategia del Gobierno de Fernández para aliviar el peso de la deuda: que el FMI modere el cobro de sobrecargos y que se cree un “fondo de resiliencia” para los países pobres y de renta media con el objetivo de ayudarlos en la salida de la pandemia .

Fernández arribó esta tarde a Glasgow, donde participará desde mañana de la cumbre COP-26 de Cambio Climático, que reunirá a 120 países para acordar metas que permitan combatir el calentamiento global. En sus discursos ante el plenario del G-20, Fernández planteó la necesidad de instrumentar “canjes de deuda por acción climática” , con lo cual vinculó ambas problemáticas, en momentos en que el Gobierno intenta avanzar en un acuerdo con el FMI, ante la evidencia de que no podrá pagar 19.000 millones de dólares el año próximo.

En su paso por Roma, el Presidente mantuvo un cálido contacto con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, quien lo palmeó en la espalda y le comentó “vamos a ser padres”, en alusión a que las mujeres de ambos están embarazadas. El propio Fernández dijo además que en la recepción que ofreció el premier italiano Mario Draghi a su lado se sentó la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y que pasaron un buen momento. Aunque no confirmó si a fin de año viajará a Washington para un encuentro con Joe Biden.

“No hablamos nada de un viaje. La casualidad dio que la mujer de Biden se ubicó a mi lado y tuvimos una muy buena noche. Fue muy lindo encontrarlo, veo muchos de sus planteos con simpatía” , dijo Fernández sobre el jefe de la Casa Blanca. Lo cierto es que en el Gobierno estarán mirando a Washington en diciembre, cuando está previsto que se reúna el “board” del FMI para determinar sus políticas a 2022. El Presidente y el ministro Guzmán tienen expectativas de que de allí salgan recomendaciones al staff para acordar con la Argentina.

Aunque no todas las negociaciones que debe encarar Fernández son en el plano internacional. También necesita atender la política doméstica y principalmente, conseguir que la vicepresidenta Cristina Kirchner no boicotee un eventual entendimiento con el FMI. Por lo pronto, el periplo por Roma y el que comenzó ahora en Glasgow le impidió tomar contacto con su compañera de fórmula. “Todavía no, supongo que en las próximas horas”, respondió cuando le preguntaron por ella, antes de que sus colaboradores dieran por concluida la conversación.

Enviado especial