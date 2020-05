El jefe de gobierno de la Ciudad también habló sobre las críticas que recibe sobre su relación con Alberto Fernández: "Estamos trabajando muy coordinados, esto no quita que haya diferencias"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó de un Zoom con referentes del Pro y se refirió al mensaje de apoyo que le envió el diputado nacional Máximo Kirchner para "aguantar la presión" sobre la apertura de la actividad económica en el marco de la pandemia de coronavirus.

"No estoy recibiendo ninguna presión, no recibo presiones de nadie sobre lo que hago", enfatizó Larreta ante una consulta de LA NACION. "Obviamente, hablo con todos los sectores sobre la crisis. Hablé con diferentes sectores económicos, sociales y políticos. Presiones no recibo de nadie", agregó.

Ayer, el diputado nacional Máximo Kirchner le envió un mensaje directo al jefe del Ejecutivo porteño. Desde la Cámara baja, expresó que le brindaba su "apoyo" frente a "los que dicen que se debería abrir la actividad económica a lo que dé lugar". "Cuenta con nosotros para aguantar esa presión y preservar la vida de la gente", le dijo el hijo de Cristina Kirchner al jefe de gobierno de la Ciudad.

Esta tarde, Rodríguez Larreta participó de una conversación virtual con vecinos y dirigentes en el ciclo ReUnidos en el Zoom de Waldo Wolff, uno de los diputados nacionales con posturas más críticas sobre el gobierno del Frente de Todos. Los anteriores invitados habían sido la presidenta del Pro, Patricia Bullrich y el actor y referente radical Luis Brandoni.

En ese marco, el jefe de gobierno sostuvo que sus decisiones se toman "en base a la evidencia y con la prioridad de lo sanitario". "Presiones de otros no recibo. Sí sugerencias, pedidos, inquietudes, pero eso es parte de mi trabajo", remarcó.

En tanto, habló sobre las críticas que recibe sobre su buena relación con el presidente Alberto Fernández en la pandemia. "Estamos trabajando muy coordinados. Esto no quita que haya temas con los que tengo tengo diferencias", sostuvo Larreta.

"Mi relación, en términos de cómo enfrentarnos a la pandemia, está muy bien, y estoy convencido de lo que tengo que hacer. En los países donde los gobiernos se pelean en la pandemia, es una catástrofe. En esto no hay partidismo ni política. Tanto con el gobierno nacional, como con la Provincia y los intendentes", agregó.