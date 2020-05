"Hay muchos en condiciones de asumir responsabilidades importantes", destacó el actor y dirigente radical durante una conversación virtual Captura Crédito: Captura

Brenda Struminger Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2020 • 21:10

El actor y referente radical Luis Brandoni se refirió al liderazgo de Juntos por el Cambio (JxC) y sostuvo que el espacio opositor "tiene que aceptar más gente". "Hay muchos en condiciones de asumir responsabilidades importantes", destacó sobre la conducción en la actualidad y de cara a las próximas elecciones.

"No creo que las características de Macri sean las de un líder convencional. Eso no solo no me parece mal, sino que me parece bien" , respondió Brandoni ante una consulta de LA NACION sobre el liderazgo actual y futuro del exmandatario al interior de la principal fuerza política opositora.

"Tenemos mucha gente en las tres organizaciones políticas que conforman Juntos por el Cambio. Hay mucha gente muy valiosa, en condiciones de asumir responsabilidades importantes, con solvencia", agregó Brandoni en referencia a los dirigentes del Pro, la UCR y la Coalición Cívica, que integran la coalición. Habló en una reunión con dirigentes y vecinos que se celebró de manera virtual para respetar el aislamiento obligatorio contra los contagios de coronavirus . Fue organizada por el diputado nacional del Pro Waldo Wolff, quien moderó la charla.

En el entramado de Juntos por el Cambio se diferencian dos sectores principales. Unos, considerados del "ala dura" opositora, son afines a la conducción del expresidente. Entre ellos, una de las máximas dirigentes es la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Otros, como el exministro del Interior Rogelio Frigerio y el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó , se muestran proclives a una apertura en el liderazgo y forman parte del "ala dialoguista".

"Cambiemos tiene que aceptar a más gente, dialogar, convencer y demostrar que está en condiciones de llevar un proyecto de más aliento. Incluyendo, por supuesto, a Macri, y a todos los amigos que están trabajando fuertemente, con fervor", expresó Brandoni , aunque aclaró que "las cosas se tienen que decantar". "No me parece bueno hablar, ahora, de unas elecciones que van a tener lugar dentro de tres años", dijo.

Tras la derrota de Macri en los comicios del año pasado, el liderazgo de la fuerza opositora mayoritaria es una de las incógnitas en el esquema político. En especial, de cara a las elecciones legislativas del año que viene. Y, a más largo plazo, en las presidenciales de 2023.

"Tenemos que ganar las elecciones el año que viene y modificar la relación de fuerzas en el Congreso. Ese es nuestro propósito. Pero tenemos que aprovechar este año hablándole a la gente, a pesar de la falta de contacto personal", agregó Brandoni sobre el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional para evitar los contagios masivos de coronavirus.

En otro pasaje de su discurso, ante otra consulta, el dirigente radical cuestionó la posición del Frente de Todos en la Ciudad con respecto a la emergencia económica que promovió y aprobó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta el jueves. Comparó esa postura con la que tuvo la oposición a nivel nacional frente a las decisiones de la administración de Alberto Fernández.

"La semana pasada, la Legislatura votó en contra del Ejecutivo, al revés de lo que hizo la oposición (nacional), que dio el apoyo que se necesitaba para moverse en esta situación tan complicada", recordó Brandoni, en referencia a la pandemia de coronavirus y las consecuencias económicas y sociales en el país.

Durante la charla virtual, Brandoni dijo que el gobierno anterior "fue de una enorme importancia", agregó que "va a tenerla", en el futuro, y lanzó: "Cambiemos tiene la obligación histórica de consolidarse , sobre todo en el momento que vivimos".