escuchar

Horacio Rodríguez Larreta se refirió este lunes, en LN+, a las versiones que sugieren que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patricia, Sergio Massa, intentó un acercamiento con su sector de cara a las elecciones generales de octubre. El jefe de gobierno porteño rechazó esos rumores y ratificó que se encuentra alineado con la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta.

“Eso es mentira”, respondió Rodríguez Larreta cuando fue consultado por Carlos Pagni, en Odisea Argentina, sobre la difusión de esos rumores. “Conmigo no habló nadie. Estamos acostumbrados a que el gobierno tire este tipo de mentiras justamente ”, sostuvo.

El jefe de gobierno porteño desmintió “categóricamente” la circulación de esas versiones. “Y además no lo haría. Trabajo para que gane Juntos por el Cambio”, recalcó el dirigente.

Como publicó LA NACION, referentes del titular del Palacio de Hacienda tuvieron un encuentro en el que sondearon la posibilidad de avanzar en una especie de unión en contra de Javier Milei. En efecto, el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos mantuvo un encuentro con un embajador del jefe de gobierno porteño -cuyo nombre no trascendió- pocos días después de las PASO.

Larreta remarcó que está detrás de la candidatura de la extitular de Pro, vencedora en la interna de Juntos por el Cambio, el 13 de agosto. “Estoy convencido y dije que voy a trabajar para que gane Juntos por el Cambio. Ya lo dije en el Council of the Americas. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Patricia Bullrich sea presidenta”, manifestó.

El dirigente advirtió, no obstante, riesgos en caso que una de las otras dos fuerzas -Unión por la Patria y La Libertad Avanza- se imponga en octubre. “No creo en las posiciones extremas, no creo en los fanatismos. No creo en la agresión como forma de hacer política. Creo en la democracia, y eso supone que hay gente que piensa diferente”, indicó.

El mandatario porteño aseguró que los referentes de Juntos por el Cambio “son democráticos”, aunque manifestó críticas a las otras fuerzas. “El riesgo es cuando hay posiciones más extremas”, sostuvo.

Noticia en desarrollo

LA NACION