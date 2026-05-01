Larreta cruzó a Fernando de Andreis luego de que lo acusara de haber llevado al Pro hacia el socialismo

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cruzó al diputado nacional y dirigente de Pro Fernando de Andreis, quien lo acusó de haber llevado al partido hacia el socialismo durante sus ocho años al frente de la ciudad de Buenos Aires. “Es una joda que digan eso”, respondió.

“Durante la última semana el dirigente más cercano a Mauricio Macri [en alusión a De Andreis] dijo que en el Pro hay un murmullo socialista: ¿sos vos?”, le preguntaron a Larreta en una entrevista televisiva el jueves por la noche, lo que generó una enérgica respuesta por parte del exalcalde de la ciudad.

“No, no: le puso nombre y apellido”, devolvió Larreta en la entrevista realizada en la señal TN y recordó: “Mirá, en el año 2009 se votó en la Legislatura de la Ciudad la ley para iniciar el proyecto de integración y urbanización de la Villa 31: bien socialista si querés”. Y siguió: “¿Sabés quién era el jefe de Gobierno? Mauricio Macri. ¿Sabés quién era legislador? Fernando De Andreis. ¿Sabés cómo votó? Positivo. Es una joda que digan eso“.

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta Captura LN+

La pregunta a Larreta surgió a raíz de sus explicaciones sobre cómo integrar la Villa 31 a los barrios de la ciudad. “Hay que seguir con el proceso de integración para que termine de ser definitivamente el Barrio 31. Se avanzó mucho, falta”, sostuvo el exalcalde. “¿Con la plata de los contribuyentes?“, le repreguntaron. ”60/70% se financió con la venta de los terrenos de Catalinas: 290millones de dólares, que se pudieron vender porque se inició la integración. Se financia solo. Se genera un circulo virtuoso", contestó.

En su posteo publicado el domingo 26 de abril, De Andreis hizo referencia a las supuestas internas que hay y hubo en Pro, y disparó contra Larreta: “Yo también creo que hay ruido en lo que dice el Pro. Pero ese ruido no es técnico, para mi no es algo que podemos arreglar haciendo lo mismo pero en otro orden, es más bien un ruido de creencias. Hay conceptos mezclados y hasta contradictorios que hace muy difícil que la gente nos reconozca”.

Larreta como jefe de Gobierno Porteño y De Andreis en su rol de Secretario General de la Presidencia, en una imagen de 2019

Más abajo, agregó: “Casi como una anticipación de esa falta de un mensaje claro, hace unos meses llamé “murmullo socialista” a algunas ideas que todavía se escuchan dentro del Pro. Dije murmullo, como ese ruido molesto, continuo y confuso; y socialista por sus inclinaciones progresistas".

“El Pro tuvo una desviación lamentable hacia esa visión socialista de la política que nos hizo mucho daño. Digamos que hubo un Pro de izquierda, representado principalmente por Horacio, que hoy parece sentirse más cerca y cómodo con el peronismo. También, ese PRO fue afectado durante el período 2019-2023 por la coalición que formó con Juntos por el Cambio, una ingeniería genética fallida que nos transformo en un monstruo de muchas cabezas", acusó De Andreis.

Parte del extenso posteo del exlegislador porteño

En otro tramo de la entrevista, Larreta hizo hincapié en que no tiene pensado volver a unirse con el partido amarillo. “Ya me lancé solo”, insistió. En tanto, reveló que no se ha comunicado con el expresidente desde “hace más de un año” y que tampoco habló recientemente con Patricia Bullrich. Y volvió a adelantar que se presentará como candidato en la ciudad en 2027.

No obstante, ese “ruido” al que hizo alusión De Andreis en su posteo de X, quedó explicitado el último miércoles cuando, durante la visita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Congreso, donde brindó su primer informe de gestión: el único bloque que no hizo ninguna pregunta fue el Pro. A partir de ahí, los diques de contención se agrietaron y varios dirigentes y exdirigentes de la fuerza amarilla salieron a criticar esa decisión.

El remate de la publicación de De Andreis con una imagen más que alusiva

En ese marco, la disputa interna de Pro volvió a exponer algo más profundo que una simple puja de liderazgos: una posible discusión sobre su identidad. Las críticas de De Andreis -que también bregó por un “Pro 100% liberal”- no sólo tensaron el clima puertas adentro, sino que dejaron al descubierto la dificultad del espacio para ordenar un rumbo común.

Entre acusaciones cruzadas y reproches ideológicos, el partido fundado por Mauricio Macri enfrenta el desafío de redefinirse sin romperse. La incógnita ya no es sólo quién conduce, sino qué Pro pretende sobrevivir a esta interna. Uno que profundice su perfil liberal o uno que mantenga la vocación de amplitud que hoy está en el centro de la disputa.