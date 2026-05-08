Larreta se rio de los que lo califican de “alien” en redes sociales luego de que EE.UU. desclasificara documentos sobre ovnis

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se rio este viernes de aquellos que lo califican como “alien” o “extraterrestre” en redes sociales. El exfuncionario compartió una publicación donde lo vinculaban con la reciente desclasificación de documentos sobre ovnis de parte del Pentágono estadounidense. “Hay archivos que nunca debieron salir a la luz”, publicó en X.

El Departamento de Guerra norteamericano empezó a desclasificar los archivos gubernamentales sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) con fotos y videos de acceso público en su sitio web. Las grabaciones se viralizaron a lo largo de las redes sociales, donde la gente cuestionaba la existencia de vida extraterrestre.

En ese contexto, el medio digital El Canciller compartió la noticia de la apertura de más de 150 archivos tras una orden del presidente estadounidense, Donald Trump. En ese tuit, escribió que el Gobierno “reveló documentos sobre encuentros con aliens durante misiones en la Luna y en distintas partes del planeta Tierra”.

La publicación de Horacio Rodríguez Larreta Captura

Debajo del texto compartieron un video de Larreta bailando zamba en un centro de jubilados en Mendoza, mientras realizaba su campaña como candidato presidencial en 2023. En ese entonces, dicho video se había viralizado por la incomodidad de los pasos de baile del político, que no tenía el pañuelo característico de la danza y solo lanzaba sus manos en el aire para imitarlo.

Además, debajo de ese tuit, El Canciller compartió una noticia previa donde también habían realizado una broma similar. Allí habían informado que el gobierno estadounidense compró el dominio de la web “aliens.gov”. En ese posteo habían adjuntado un video de Larreta hablando durante una exposición.

Ahora, en la publicación referente a la desclasificación de documentos, donde estaba Larreta bailando zamba, el exjefe de Gobierno porteño respondió: “Hay archivos que nunca debieron salir a la luz“. La respuesta del exfuncionario generó la respuestas de varios usuarios, que vieron con risa su comentario.

Uno de los videos de Larreta bailando zamba en Mendoza en 2023

“Sos crack. No te voto pero que las risas no falten”, ironizó uno. “Llegás a hacer el saludo vulcano [de la película Star Trek] y sumas dos o tres puntos porcentuales en la intención de voto”, escribió otro. Algunos rescataban que el dirigente se tomara con gracia las constantes comparaciones de su persona con aliens.

“Disimulas muy mal que sos humano Larreta, mostrá tu forma original”, continuaron. “Jajaja me alegra que te lo tomes con humor”. Otra persona sumó: “Pelado, si fuera tu asesor político explotaría mucho el término ‘un candidato de otro planeta’. Por favor contratame!!”.

La desclasificación de documentos sobe ovnis

La primera tanda de archivos desclasificados consiste en fotos de aspecto difuso y algunos videos que, en algunos casos, muestran objetos de formas extrañas. Uno de ellos con forma de estrella de ocho puntas fue de los que más repercusión generó.

Las publicaciones corresponden a Estados Unidos, el mar Egeo, el Golfo Pérsico, el mar de la China Oriental, el mar Mediterráneo, el Golfo de Omán, Alemania, Grecia, Djibuti, Azerbaiyán, Georgia, Irán, Irak, Japón y México, entre otras zonas. Incluso hay documentos y fotos tomadas por la NASA en la Luna.

En total fueron cargados 162 archivos en el sitio web, incluidos antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de la NASA sobre vuelos espaciales tripulados. “Mientras que las administraciones anteriores no lograron ser transparentes en este asunto, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿Qué diablos está pasando?’. ¡Diviértanse y disfruten!“, escribió el presidente Trump.