Horacio Rodríguez Larreta tuvo un picante cruce con Mirtha Legrand por la inseguridad

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo este sábado un picante cruce con Mirtha Legrand sobre seguridad. El dirigente afirmó, invitado al programa de el trece, que la ciudad de Buenos Aires redujo considerablemente las cifras de delitos, aunque la conductora manifestó reparos sobre ese dato.

El intercambio tuvo lugar cuando Larreta comentó que recorría el país y apuntó que la inseguridad en el conurbano “está terrible”. “La Chiqui” lo interrumpió. “ Pero en la Capital también está terrible ”, lo sorprendió. “Dejame decirte que tenemos el índice más bajo de la historia”, le respondió el dirigente del partido Pro. “Si, el otro día me lo dijiste, pero yo leo los diarios”, siguió la conductora.

Según explicó Larreta, se registra una tasa de tres homicidios cada 100 mil habitantes, uno de los números más bajos. Sin embargo, no pudo convencer a la conductora. “Viene bajando, bajando, y este año vuelve a bajar. Obviamente nunca es cero, siempre algún caso vas a tener”, añadió.

Mirtha no pudo disimular una sonrisa mientras lo escuchaba. “Me mirás con cara de incrédula”, le señaló el jefe de gobierno. “Porque leo todo, Horacio. Leo todo y me impresiona la cantidad de robos, muertos y asesinatos”, agregó Mirtha.

Larreta reconoció que existe un problema de inseguridad en todo el país y se refirió al caso de Rosario, donde el nivel de delitos es “seis veces más”. Así, pidió avanzar en un “plan integral” para abordar la situación y aludió nuevamente al escenario en territorio porteño. “El robo de autos bajó muchísimo porque hay una cámara cada dos cuadras”, expresó.

En este sentido, el dirigente de Pro insistió en que se pueden bajar los delitos a partir de la experiencia de la ciudad. “El mensaje es optimista”, sostuvo. Juana Viale, que compartió la conducción del programa junto a su abuela, le hizo un comentario. “Más que optimista hay que ser realista”, le señaló. Larreta defendió su argumento: “Es una realidad que bajaron los delitos, entonces eso significa que se puede”.

No fue el único momento incómodo que tuvo el jefe de gobierno. Las conductoras le señalaron la situación salarial del personal de salud, después del conflicto que hubo semanas atrás. “Los médicos se están yendo porque les pagan un poco”, aseveró Mirtha. “No, el tema se arregló”, la corrigió Larreta. Y amplió: “El doctor [Fernán] Quirós estuvo acá hace unos días y tengo entendido que lo comentó”, indicó.

“El Gobierno nacional concentra recursos”

Horacio Rodríguez habló de su reciente gira por los Estados Unidos, sostuvo que allí se existe una “mirada preocupante” sobre el país, en especial a partir del alto nivel de inflación, aunque rescató que también se ve esperanza. Señaló la potencialidad que tiene la Argentina a partir de la producción de alimentos y también del litio que se encuentra en el norte del país.

Pese a las insistentes consultas de Mirtha y Juana, el jefe de gobierno porteño evitó hablar de su futuro electoral. “Todavía no hablo de candidaturas”, afirmó. “Quiero ser parte de la generación que cambié el país”, agregó.

Larreta desestimó que haya problemas en las oposición y afirmó que no tiene rivales dentro del partido Pro. Reconoció sí que la titular del partido Pro, Patricia Bullrich, ya expresó su deseo de competir por la candidatura presidencial, al igual que María Eugenia Vidal. También sostuvo que se debe esperar la decisión de Mauricio Macri.

El jefe de gobierno señaló que a fin de año terminará de recorrer todas las provincias del país de cara al 2023. “No podés hacer un plan desde Buenos Aires”, dijo. Larreta explicó que cree en el federalismo y cuestionó a la gestión de Alberto Fernández. “E ste gobierno ha concentrado muchos recursos en la Nación. Es muy unitario ”, expresó.

“Hay que volver a darle a las provincias los fondos”, sostuvo Larreta. “Un gobernador que quiere hacer obras tiene que tocarle la puerta al gobierno nacional”, se quejó.

