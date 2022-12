Argentina vs. Francia: Leandro Paredes y Kylian Mbappé, una “guerra fría” en PSG y una asignatura pendiente en la final del Mundial Qatar 2022

escuchar

Se sabe que el partido que definirá al campeón del Mundial de Qatar, entre la selección argentina y Francia, tiene una infinidad de narrativas y de historias. Hay dos que son las más lógicas y las que más se mencionan en la previa del encuentro: el inmediato antecedente de la eliminación en octavos de final de Rusia 2018, con victoria francesa por 4-3, y el “duelo generacional” entre el jugador más destacado de su época, Lionel Messi, y el que promete dominar la siguiente, Kylian Mbappé. Pero hay también otro ángulo del enfrentamiento más personal entre otros dos protagonistas: Mbappé y el volante Leandro Paredes.

Es necesario ofrecer algo de contexto para explicar por qué la relación entre ambos jugadores se tornó límite. Se encontraron por primera vez cuando Paredes arribó a PSG en 2019; Mbappé ya era parte del equipo desde hacía dos años, pero naturalmente el ex Boca terminó por acercarse más a su compatriota Ángel Di María, a Neymar y al arquero costarricense Keylor Navas, con quienes podía comunicarse de forma más fluida. La llegada de Lionel Messi en agosto de 2021 terminaría por conformar el “bloque” latinoamericano dentro del vestuario parisino, en firme contraposición con el contingente francófono, liderado por “Kiki”, pero que también incluía a su amigo cercano Achraf Hakimi, entre otros.

Desde su llegada, Leandro Paredes gravitó naturalmente hacia sus compatriotas, Lionel Messi, Ángel Di María y Mauro Icardi, en contraposición con Kylian Mbappé BERTRAND GUAY - AFP

La temporada 2021/22, en la que se terminaron de conformar ambos bandos, fue también el curso en que la rivalidad llegó a su punto más álgido. Entre los “franceses” del plantel se comenzó a generar un cierto malestar frente a lo que se percibían como privilegios hacia los sudamericanos, concedidos por el entrenador Mauricio Pochettino, argentino y santafecino como Messi. Uno de los ejemplos más claros, según apunta el diario L’Équipe, fueron los partidos de Ligue 1 que tanto Messi como Paredes evitaban acusando molestias musculares, solo para después no perderse ni un minuto con su selección en las fechas FIFA.

Poco tiempo después, se llegaría a un punto de no retorno. En plena sesión de entrenamiento, Paredes tuvo un altercado físico con Hakimi, en el que tuvo que intervenir de forma directa Mbappé. No se supo nunca el motivo exacto por el que se llegó a ese punto, pero sí lo que se decían entre sí: el argentino habría denostado al lateral en comparación a la calidad de clubes que había representado hasta ese momento, mientras que el marroquí no entendía cómo un jugador con “tan poco atrevimiento con los pies” podía costar 42 millones de euros. La situación fue controlada en su momento, pero el quiebre era evidente.

En el último mercado de pases Paredes abandonó PSG para recalar en Juventus, y se volvió a enfrentar a Mbappé en la actual edición de la Champions League ALAIN JOCARD - AFP

Cuando Mbappé logró negociar una renovación estratosférica en el campeón francés hasta 2027, una de las condiciones que consiguió fue obtener mucho más poder en la toma de decisiones de PSG en términos del armado del plantel. Y en el último mercado de pases pudo ejercer su poder de forma implacable, desarmando el bloque sudamericano al marginar a Di María y Paredes, que recalaron en Juventus. Curiosamente, el destino quiso que se volvieran a encontrar en la fase de grupos de la presente Champions League, donde se impuso el delantero: 2-1 con un doblete suyo. La Copa del Mundo le ofrecerá una nueva oportunidad al argentino de querer cobrarse venganza.

En septiembre, cuando se confirmó aquel primer enfrentamiento, fue inevitable consultar a Paredes por aquella historia previa en París. Y el mediocampista le dio a ESPN una respuesta contundente: “No sé, no soy quién para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación, y sobre los que no, no puedo hablar”.

#ESPNF12 "NO SOY QUIÉN PARA HABLAR DE ÉL, NO TENÍA RELACIÓN".



Leandro Paredes sobre Kylian Mbappé. pic.twitter.com/YKM5T3o5hI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2022

