Horacio Rodríguez Larreta y Chano Charpentier compartieron un vivo de Instagram: hablaron de adicciones, candidaturas y un show en vivo

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el cantante “Chano” Moreno Charpentier compartieron este lunes una transmisión en vivo en Instagram para concientizar sobre la problemática de las drogas. Visiblemente recuperado, después de distintos episodios que afectaron su salud, el artista elogió al dirigente y hasta manifestó su deseo de que llegue a la Casa Rosada.

“Ojalá seas presidente, de verdad”, afirmó Chano Charpentier sobre el final de la transmisión, dedicado a promover un mensaje positivo respecto de la recuperación de aquellos que atraviesan adicciones. “No tengo problema en dar este mensaje, en hablar con personas con personas como vos, con personas preparadas o que siento que piensan parecido a mi”, señaló el artista.

A lo largo de la transmisión, Horacio Rodríguez Larreta destacó el mensaje de Chano como un ejemplo de superación después de haber atravesado por diferentes episodios con respecto a las drogas que pusieron en riesgo su salud. “No se considera así, pero una adicción es una de las enfermedades más peligrosas que hay”, sostuvo el músico.

Chano Charpentier habló de su presente musical, contó algunas experiencias, pero subrayó sobre el final un mensaje de concientización respecto de las adicciones. El artista hizo mención al episodio que tuvo en julio de 2021 cuando un policía le disparó en el abdomen cuando se encontrado en un estadod de agresividad.

“Si no recibía ese disparo me iba a morir a los diez días igual si seguía consumiendo”, analizó el músico en medio de la conversación y luego agregó: “no importa quien tuvo la culpa”. El artista contó que aprendió en los grupos anónimos que la adicción es una enfermedad “crónica, progresiva y mortal”.

El exlíder de Tan Biónica comentó que cualquiera puede quedar atrapado en las drogas y aconsejó que pedir ayuda ante cualquier situación. “Soy una persona clase media, fui al colegio, normal, tuve una educacion y terminé con un balazo en mi casa”, añadió. Y amplió: “Nunca pensé que iba a estar en una situación tan bizarra, mi familia tampoco, pero eso es a lo que conduce la adicción”.

Rodríguez Larreta comentó que tuvieron un encuentro hace una semana y que entonces les pareció oportuno realizar el streaming para compartir este mensaje respecto de la problemática de las drogas. “Es un mensaje muy bueno, y es muy importante que lo digas con tanta franqueza y entereza”, rescató el jefe de gobierno en uno de los tantos intercambios.

Ante la consulta del mandatario porteño, Chano Charpentier señaló que veía la ciudad “alucinante”, reconoció que puede haber zonas donde haya cosas “que mejorar” y aprovecho para pedirle “una línea” para que las personas puedan estar más informadas respecto de la problemática. “Mucha gente se enteró que la adicción es una enfermedad a partir de mi caso”, comentó.

Chano destacó la gestión del jefe de gobierno y agradeció la invitación. “No lo hubiera hecho con cualquiera que me convoca”, señaló. Si bien procuró tomar distancia de una elección partidaria, le hizo un guiño. “En la vida hay que tomar partido, pero no públicamente, aunque sé que laburas mucho”, dijo.

“Lo que tengo que reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo”, mencionó en otro tramo del streaming. Y destacó el vínculo que mantienen desde hace años. “Incluso me ayudaste a sacar el registro”, consignó.

Frente a los pedidos de quienes escuchaban la conversación, Rodríguez Larreta le ofreció realizar un show en la ciudad. “No quería ser atrevido y decirle a mi manager, llamalo a Horacio”, admitió el artista y prosiguió: “Danos Pampa y Alcorta y hacemos un quilombo bárbaro”.