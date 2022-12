Horacio Rosatti analizó por qué los jueces tienen un alto porcentaje de imagen negativa

escuchar

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, fue invitado esta noche a Odisea Argentina, el programa que conduce Carlo Pagni por LN+, y dio su punto de vista sobre por qué la Justicia tiene una alto grado de imagen negativa en la sociedad. Además, se refirió a la lentitud de las resoluciones judiciales, la falta de respuesta frente al narcotráfico y habló sobre las críticas del kirchnerismo al Poder Judicial y a su persona.

Consultado sobre el deterioro de la imagen de los jueces para la opinión pública mediante un gráfico de la Universidad de San Andrés que ubicó en un 84% la imagen negativa hacia los magistrados, Horacio Rosatti sostuvo que desde que era ministro de Justicia -durante el mandato de Néstor Kirchner- se mantiene ese nivel de negatividad: “Quiero decir dos cosas sobre esto que no son excusas. Siempre hubo un 20% de imagen positiva y un 80% de negativa, pero frente a un conflicto el 80% de las personas iría a la Justicia para resolver sus problemas”.

En este sentido explicó: “En la mayoría de las democracias consolidadas del mundo la imagen de la Justicia no es buena, y creo que tiene varias explicaciones más allá de los problemas propios y cosas que hay que corregir”. Según su visión, el problema radica en que se depositan en el Poder Judicial “ciertas expectativas” para “resolver conflictos que la sociedad no resuelve”, y que además los ciudadanos ven “que la Justicia lo resuelve con lentitud, no correctamente o que no falló a su favor”.

Advirtió que si hubiera en la Constitución Nacional “una institución en materia penal como el Juicio por Jurados habría una mayor concientización al respecto de lo que es administrar justicia, lo complejo que es, y habría un poco menos de críticas al funcionamiento judicial”.

Sin embargo, reflexionó que los problemas muchas veces pueden ser las personas, los mismos jueces, la legislación, las costumbres y expectativas. Y tras ello, señaló que ve un “aumento en la conflictividad de la sociedad” que “rápidamente proyecta a la judicialización de los conflictos” debido a una “cierta incapacidad” en la propia sociedad para “resolverlos” sin acudir a los Tribunales y aún así no terminan “satisfechos” con la respuesta.

Por eso propuso que lo mejor sería que algunos conflictos pudieran “no judicializarse o tuvieran medios alternativos de resolución” y que se avance con la incorporación del nuevo código procesal penal.

Después, fue consultado sobre el trabajo actual del juez y la legitimidad de su trabajo y explicó: “Lo único que tiene que hacer es garantizar la convivencia”. “El juez surge de la sociedad, en un sistema argentino donde los jueces no son elegidos por el pueblo, sino que tienen otra legitimidad, ya que son designados por quienes sí son elegidos por el pueblo”.

