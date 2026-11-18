Con los plazos prácticamente vencidos, el peronismo selló este miércoles la designación de los senadores Wado de Pedro y Florencia López para integrar el Consejo de la Magistratura, en una negociación en la que tenían un papel protagónico los jefes de bloque José Mayans (PJ) y Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), con intervención final de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El peronismo se quedaría así con las dos sillas correspondientes al bloque más numeroso del cuerpo, mientras que Bullrich y los libertarios intentaban quedarse con las otras dos, pero esperaban un dictamen jurídico para saber si podrían avanzar.

La ley establece que los dos primeros lugares corresponden a la mayoría; el tercero, para la primera minoría; y el último, para la segunda minoría. Como ninguno alcanzaba la mayoría, las conversaciones entre los libertarios y el peronismo apuntaban a repartirse dos lugares cada uno. Pero la UCR reclama uno.

Bullrich y Mayans, cara a cara en el Senado Ricardo Pristupluk

Ante la controversia, el bloque de La Libertad Avanza sondeó primero, de manera informal, a la Corte Suprema. Las señales del máximo tribunal, según fuentes parlamentarias, fueron negativas frente a la posibilidad de repartirse dos lugares cada uno entre el PJ y los libertarios.

La bancada hizo entonces una consulta formal a la Secretaría Parlamentaria del Senado. Está a la espera de esa respuesta para definir el próximo paso. También Villarruel está pendiente de ese dictamen, afirmaron las fuentes consultadas.

Entre los designados por el PJ, De Pedro responde directamente a Cristina Kirchner y López tiene su terminal interna en el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Antecedentes

A fines de octubre, el riojano Fernando Rejal volvió al bloque Justicialista que conduce Mayans. Con él, el peronismo llegó a 22 senadores, uno más que La Libertad Avanza.

En 2022, el kirchnerismo dividió su bloque para quedarse con tres de las cuatro bancas, y la Corte Suprema anuló la jugada y ordenó que asumiera Luis Juez. Ahora Pro perdería ese lugar.

La Libertad Avanza propone a Nadia Márquez y Belén Montes de Oca, mientras que el radicalismo todavía define entre la continuidad de Eduardo Vischi y Maximiliano Abad. Entre esos dos bloques disputan las dos sillas restantes.