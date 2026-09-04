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Hotesur-Los Sauces: el juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner se realizará de manera presencial, tres veces por semana

Lo informó hoy el tribunal en una audiencia “ordenatoria” de la que participaron todas las partes; no se fijó todavía la fecha de inicio, pese al reclamo de la fiscalía

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Ricardo Pristupluk

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se desarrollará de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py, con audiencias previstas tres veces por semana.

Así lo comunicó el Tribunal Oral Federal N° 5 en una audiencia celebrada esta mañana ante todas las partes del caso, que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo, Máximo Kirchner, entre los principales acusados. Se investiga un supuesto lavado de dinero proveniente de contratos con el Estado a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.

Alberto Beraldi y Ary Llernovoy están al frente de la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner
Alberto Beraldi y Ary Llernovoy están al frente de la defensa de la expresidenta Cristina KirchnerRicardo Pristupluk

La fecha de inicio del juicio todavía no se determinó. El fiscal Diego Velasco insistió con su pedido para que se fijara, pero el tribunal aclaró que todavía resta la finalización de algunos trabajos periciales.

“Estamos en la misma sintonía, doctor. Todos queremos que esto inicie”, le contestó el presidente del tribunal, José Michilini, que procuró imprimirle ritmo y llevar, con riendas cortas, una audiencia cargada, en la que estuvieron presentes los abogados de las partes y también el empresario Cristóbal López.

Cristóbal López en la audiencia ordenatoria del juicio por los casos Hotesur y Los Sauces
Cristóbal López en la audiencia ordenatoria del juicio por los casos Hotesur y Los SaucesRicardo Pristupluk

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