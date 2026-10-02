Hubo una protesta contra la Corte y Rosenkrantz dijo que “hay que tener temple para soportar las críticas”

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron blanco ayer de una protesta en San Martín de los Andes, donde participaron de un encuentro con magistrados de tribunales orales. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron cuestionados por el fallo que provocó que ya no rija más el límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El fallo desató críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023, que incluye la derogación de la ley de tierras.

Ayer, casi en paralelo a un comunicado de la Corte en defensa del fallo, se realizó una protesta frente al hotel Le Village, en San Martín de los Andes, donde se celebró la reunión de magistrados. El reclamo fue promovido por el gremio estatal de ATE y la agrupación Frente Patria Grande, vinculada al kirchnerismo. Hubo pancartas y afiches contra los jueces, que fueron acusados de “vendepatrias”.

Lorenzetti ya no estaba cuando fue el epicentro de la protesta, ayer por la tarde, y Rosatti todavía no había llegado (se sumó este viernes). Sí se encontraba en el lugar Rosenkrantz, que había hecho una exposición a las 16 en la que llamó a mejorar el sistema de selección de jueces.

“Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dijo Rosenkrantz anoche. Lo hizo tras la manifestación, pero también luego de que la propia Corte Suprema difundiera el comunicado, de cuya redacción y difusión Rosenkrantz no participó, en defensa de la sentencia vinculada a la ley de tierras.

El comunicado, dado a conocer por las vocalías de Rosatti y Lorenzetti, estuvo destinado a “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con la sentencia del martes. En esa declaración, la Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema”, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

La protesta frente al Hotel Le Village en San Martín de los Andes contra los jueces de la Corte Suprema Gustavo Castaing

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación -dice el comunicado-, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa ‘Cecim c. el Gobierno Nacional”. Advierte, en primer lugar, que en el caso “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y dice que la resolución de la Corte “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal.

Pancartas y mensajes contra los jueces de la Corte tras el fallo que habilita sin límites la venta de tierras a extranjeros Gustavo Castaing

El texto sostiene que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.

Y añade: “Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

Si bien circuló como un comunicado de la Corte Suprema, en la vocalía de Rosenkrantz informaron a LA NACION que este juez no participó ni consintió la redacción ni la difusión de ese material.

Para el martes próximo, las dos vertientes de la CTA convocaron a una protesta en el Palacio de los Tribunales con la consigna “la patria no se vende, la soberanía no se entrega”. La CGT, en tanto, no definió aún una postura común y mantiene en pie su protesta del jueves 8 “en defensa de la industria nacional”, que tiene como blanco la Secretaría de Industria.

El reclamo de Rosenkrantz

Mientras los manifestantes protestaban frente al hotel Le Village, Rosenkrantz exhortaba a sus colegas a “mejorar el proceso de selección de magistrados”.

“La Corte ha intentado, al proponer un nuevo Reglamento, ayudar al Consejo de la Magistratura a garantizar que los jueces que se elijan sean los mejores candidatos”, dijo, en alusión al proyecto que él y Lorenzetti enviaron al Consejo para limitar la discrecionalidad en el sistema de selección. Lo mandaron con la expresa pretensión de que fuera aprobado sin cambios y cuanto antes, pero el Consejo no se mostró dispuesto a ninguna de las dos cosas. El presidente del Consejo es Rosatti.

“Dicha propuesta -dijo Rosenkrantz- fue articulada alrededor de la convicción de que el proceso actual padece de cuatro deficiencias cruciales: primero, no testea los conocimientos generales de derecho de los aspirantes a la magistratura; segundo, al momento de evaluar antecedentes, carece de criterios claros y de ponderación de los rasgos personales que son indicadores de competencia y de compromiso con la tarea apropiada de un juez; tercero, la evaluación escrita no ofrece garantías reales de objetividad; y cuarto, el sistema de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito”.

Rosenkrantz afirmó que la propuesta de reglamento que presentaron apuntó a solucionar esos déficits centrales y dijo: “Ahora le toca lo propio a los jueces que nos representan en todas las instancias en el Consejo de la Magistratura. Deben contribuir a mejorar el sistema de designación. Aquí están presentes casi todos los jueces candidatos a consejeros del Consejo en las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas. Votemos a aquellos que se comprometan a estar a la altura de los requerimientos de la hora”.