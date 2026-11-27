POSADAS.- Tras la ruptura con Carlos Rovira, el líder que controla la provincia desde hace 25 años, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este viernes que se presentará como candidato para renovar su mandato en las elecciones del año próximo.

Así, Passalacqua, de 69 años, buscará convertirse en el primer misionero en ser electo mandatario en tres períodos. Distanciado de Rovira, el mandatario competirá con el espacio político que fundó hace poco: “Movimiento por lo que Viene”, con el cual busca dejar atrás al Frente Renovador de la Concordia, un partido provincial que manejó hegemónicamente Misiones desde hace más de veinte años.

Al anunciar su decisión, Passalacqua habló por primera vez sobre su ruptura con Rovira, el caudillo que manejó la política misionera desde comienzos de siglo, y que derivó en su ascenso como nuevo jefe político. Si bien aún no está confirmada la fecha de los próximos comicios, en el gobierno de Misiones estiman que se realizarán entre mayo y junio de 2027.

“Movimiento por lo que Viene” será también una coalición que podría contener a la mayoría de los sellos partidarios que integraron el Frente Renovador de la Concordia.

Hugo Passalacqua anunció que buscará un tercer mandato en Misiones

En un video de cuatro minutos que grabó en los jardines de la residencia oficial del gobernador, Passalacqua prometió modificar el rumbo de la provincia. “La decisión más importante fue cambiar una forma de gobernar de la que yo mismo había sido parte, pero en estos cinco meses cambié muchas cosas”, apuntó el mandatario.

“Sobre esto yo conté muy poco. Se produjo una ruptura profunda, una ruptura irreconciliable [con Rovira]”, reveló Passalacqua, quien desde que protagonizó la disputa de poder con Rovira, que se resolvió entre mayo y julio, nunca se había referido públicamente a la pelea.

El gobernador se esmeró en subrayar que busca darle al oficialismo un nuevo rumbo, con profundos cambios “políticos, institucionales y éticos”, algo que le reclama buena parte de la ciudadanía, que ve en la ruptura una modificación de nombres, pero no de prácticas.

“Me sentía encerrado en un sistema político que de a poco se había ido haciendo cada vez más rígido, entonces empecé a preguntarme qué estaba dispuesto yo a cambiar”, arrancó Passalacqua, sobre la decisión que lo llevó a distanciarse de Rovira.

QUERIDAS MISIONERAS Y QUERIDOS MISIONEROS:



Quiero compartir con ustedes una decisión que fui madurando en estos meses: voy a ponerme al frente del Movimiento Por lo Que Viene como candidato a gobernador.



La decisión de abrir este nuevo camino no nació por un cargo o una… pic.twitter.com/RUM2zyu3Cw — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) November 27, 2026

“Sé que a muchos les sorprendió mi ruptura, con el partido del que formé parte durante tanto tiempo (Frente Renovador) y especialmente con quien lo conducía (en alusión a Rovira), también sé que muchos de ustedes dudan de la ruptura, y entiendo por qué”, dijo Passalacqua. De esa manera, se hizo eco del escepticismo que provoca en distintos sectores el quiebre con su exjefe político y la sospecha de que sería una estrategia acordada para retener el poder en 2027.

“La decisión de abrir este nuevo camino no nació de un cargo o una candidatura; fue el resultado de decisiones políticas, institucionales y éticas. La decisión más importante fue cambiar una forma de gobernar de la que yo había formado parte”, puntualizó Passalacqua.

Críticas internas y promesa de cambios

A lo largo de su mensaje, el gobernador de Misiones afirmó que está dispuesto a implementar cambios en la gestión de cara a los próximos comicios. Prometió que “más transparencia” y control sobre las cuentas públicas o mayor apertura para “escuchar las críticas” y hacer correcciones. “Quiero terminar de cambiar un sistema de gobierno cerrado por uno abierto, respetuoso, cercano, quiero que Misiones pase de un círculo vicioso, a un círculo virtuoso”, señaló Passalacqua.

De esa forma, el gobernador pareció admitir que la administración de Misiones estuvo marcada por un atraso en materia institucional bajo el férreo mando de Rovira, quien ejerció el poder durante años desde las sombras.

“No di un paso al costado, di un paso al frente sin vuelta atrás, para cambiar las cosas dentro de un gobierno en marcha que necesitaba abrirse para permitir que otras voces pudieran expresarse”, comentó Passalacqua.

Y agregó: “Esta decisión llevó a que muchas cosas que estaban quietas empezaran a moverse; de ahí viene el nombre Movimiento por lo que Viene, es algo que recién comenzó y a lo que todavía le falta mucho”.

En un intento de exhibir que comenzará una nueva etapa en la provincia, Passalacqua enumeró una serie de medidas impensadas hasta hace poco, cuando era Rovira quien se ponía al frente de los anuncios importantes: citó la eliminación del cobro de Ingresos Brutos en el acceso a la provincia, un mecanismo conocido como “Aduana Paralela”.

También varias medidas de alivio fiscal y cambios en organismos clave como ATM, EMSA y el Parque de la Salud, una caja negra que mueve más de 500 millones de dólares, que tenía a Rovira como presidente honorario y que se sospecha que sería una usina de negocios de empresarios ligados al poder.