El regreso de Juan Zabaleta a Hurlingham no será fácil: la Cámpora le cambió el gabinete y solo tiene cuatro concejales de 20

La renuncia de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social y su regreso a la intendencia de Hurlingham pone en guardia a La Cámpora , que ocupó en forma interina su lugar y fue corriendo del municipio a los funcionarios que eran leales a Zabaleta . El ahora exministro anunció su regreso al distrito con una carta pública en la que combinó el balance de su gestión ministerial con su deseo de volver y puso en marcha negociaciones en un escenario político local complejo, con un gabinete nuevo que está alineado con el camporismo y solo cuatro concejales propios sobre 20 que componen el Concejo Deliberante.

En agosto de 2021, asumió en forma interina al frente de la intendencia de Hurlingham el camporista Damián Selci. Zabaleta y La Cámpora venían de una tensión al límite por el armado de las listas de ese año, aunque finalmente lograron un acuerdo que evitó unas internas en las que el entonces ministro prometía competir.

Ya se activaron conversaciones para intentar ordenar el nuevo desembarco de Zabaleta, que solo tiene que enviar una nota para hacer cesar su licencia. Según pudo saber LA NACION, en el gabinete local no quedaron funcionarios leales al exministro . “En julio decía que volvía en agosto, y así el resto de los meses. Hasta marzo, Zabaleta tenía a todos sus secretarios en el gabinete. Los fue invitando a Desarrollo Social y Selci no aparecía en esas fotos. En marzo, Selci lanza un nuevo gabinete, con nuevos secretarios, todos de las agrupaciones kirchneristas”, comenta a LA NACION una fuente que conoce la dinámica de la primera sección electoral bonaerense, en la que está Hurlingham.

Damián Selci, el intendente camporista de Hurlingham, en un acto en el distrito con Máximo Kirchner, Martín Rodríguez y Nicolás Kreplak Twitter

“Desde que asumió Selci, le cambiaron hasta el logo al municipio. Zabaleta puede volver, levantando su licencia, pero tendría la gobernabilidad complicada porque solo tiene cuatro concejales sobre 20″, explica a este diario un dirigente de la zona ajeno al peronismo, que recuerda actos a los que Zabaleta no fue invitado, como el anuncio de un nuevo hospital del PAMI.

Para efectivizar el regreso a la intendencia, Zabaleta “tendría que hablar con Máximo”, dice un hombre del PJ bonaerense. Si bien el enfrentamiento es con La Cámpora, fuentes locales afirman que el exministro de Desarrollo Social está en la vereda opuesta “a todo el kirchnerismo” de Hurlingham.

Luana Volnovich y Martín Rodríguez, en un acto de gestión en el PAMI

En Hurlingham, el referente de La Cámpora es Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo del PAMI, la dependencia que comanda Luana Volnovich, también de la agrupación de Máximo Kirchner.

Mar del Plata, Junín y Tandil

Además del enfrentamiento oficialista en Hurlingham, La Cámpora se involucró en disputas con intendentes de Juntos por el Cambio por el protagonismo que asumen los integrantes de la organización que conduce Máximo Kirchner. Es el caso de Fernanda Raverta, cuya presencia en anuncios de obras para Mar del Plata de los que no participa el intendente macrista Guillermo Montenegro genera malestar en la municipalidad. Una situación similar se vive en Junín, entre el titular del PAMI local, Andrés Merani, y el intendente Pablo Petrecca (Pro). Con mayor resignación al protagonismo camporista, en Tandil se repiten las gestiones del diputado nacional Rogelio Iparraguirre por fuera del radar del jefe comunal Miguel Lunghi (UCR).

En General Pueyrredón (cuya cabecera es Mar del Plata) las rispideces son entre Raverta y Montenegro. “Tuvimos varios casos. El más emblemático fue en enero, cuando vinieron a plantear la construcción de la circunvalación. Hubo una foto de Raverta con Axel Kicillof y Leonardo Nardini [ministro de Infraestructura bonaerense], y nos enteramos por los diarios. Una circunvalación que nunca avanzó”, sostiene una fuente del oficialismo marplatense.

Guillermo Montenegro fue invitado a un acto en Mar del Plata con Fernanda Raverta y Axel Kicillof cuando Daniel Scioli ocupaba el Ministerio de Desarrollo Productivo Mauro V. Rizzi

“Alberto Fernández vino a inaugurar hoteles de Chapadmalal y nos invitaron el mismo día. Terminó siendo un acto de La Cámpora, ni había espacio para nosotros. Solo invitan a los actos protocolares”, agrega la fuente consultada.

En Junín, el intendente Petrecca tiene cortocircuitos con Merani, referente camporista que es titular del PAMI y del PJ locales. “La Cámpora tiene por costumbre apropiarse del Estado desde sus puestos transitorios asignados por un Poder Ejecutivo. Atropellan la institucionalidad”, indica Petrecca, en diálogo con LA NACION. “Hace días se entregaron 10.000 tablets y me enteré por los medios. Antes, [Alberto] Sileoni anunció escuelas y no me enteré. Merani hace operativos de DNI en plazas sin consultar”, completa Petrecca.

“No son todos iguales. A partir de las elecciones, hubo cambios y hay buen diálogo con Cristina Álvarez Rodríguez, Nardini, Martín Insaurralde. Y, en lo nacional, con [Gabriel] Katopodis y [Alexis] Guerrera”, aclara el intendente de Junín.

Merani asegura que gestiona para Junín y que convoca al intendente a las actividades. “Gestionamos para los vecinos y vecinas. Está en el intendente querer estar o no. Él recorre obras que hacen Provincia o Nación y nunca menciona el financiamiento. Si le molesta que gestionemos para los vecinos y vecinas, es un problema de él, no nuestro”, afirma el titular del PAMI local.

Iparraguirre, Kicillof y Lunghi, en un encuentro en el mes de mayo Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

“Destrabamos un plan de 50 viviendas, que en el gobierno de Vidal las redujeron a 25 y no hicieron ni una. Con Agustín Simone [ministro de Hábitat bonaerense] lo invitamos a la firma, con nuestros concejales, y decidió no ir”, apunta Merani, que considera que su pertenencia a La Cámpora es “anecdótica” porque, “mientras haya una gestión para Junín, hay que hacerla”.

Iparraguirre y Lunghi juegan una dinámica parecida en Tandil, pero con menor conflicto. Recientemente, el diputado camporista avanzó con Kicillof en un proyecto de viviendas, en una reunión sin el intendente, lo que generó descontento. Pero en la municipalidad parece haberse diluido el mal clima. “Rogelio tiene mayor llegada y más manejo que nosotros de proyectos que hemos presentado años atrás. En algunos casos, él los ha podido mover y nosotros, no. Hablamos y nos reunimos. Nuestra manera de trabajar es no confrontar”, dicen en la intendencia.