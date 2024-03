Escuchar

Todo está encarrilado para que Mauricio Macri retome las riendas de Pro desde mañana, pero el anuncio del acuerdo sufre un retraso inesperado . Es que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, tensiona hasta el filo del cierre del plazo legal para la presentación de listas –que vence recién a la medianoche– y demora el pacto con el objetivo de presionar al expresidente y conseguir puestos para sus leales en el Consejo Directivo y la Asamblea Nacional del partido que fundó Macri en 2002.

Los negociadores confían en que la investidura de Macri como nuevo presidente de Pro se cerrará en las próximas horas, aunque las conversaciones siguen estancadas en el reparto de lugares en el nuevo esquema de la fuerza. El pico máximo de tensión se produjo ayer a la tarde: Juan Pablo Arenaza, Pablo Walter y Damián Arabia, los dirigentes que designó Bullrich para llevar adelante las tratativas, amagaron con dar un portazo y presentar una lista propia después de que el macrismo vetara nombres de candidatos propuestos por la ministra.

En concreto, Fernando de Andreis y Humberto Schiavoni, los delegados de Macri, pusieron objeciones en la idea de Bullrich de colocar a Arabia, actual diputado nacional y uno de los colaboradores más estrechos de la funcionaria, en el Consejo directivo. “ Quieren minimizar la representación que tiene Patricia en el partido. En estas condiciones no consensuamos lista ”, avisa uno de los asistentes fieles de la ministra, quien monitorea las conversaciones pero evita inmiscuirse: cree que la presidencia de un partido no es redituable en términos políticos cuando se forma parte de las filas del oficialismo. De hecho, prepara un paquete de leyes en materia de Seguridad y procura capitalizar su lugar en el Gabinete de Milei, quien pondera su labor en cada intervención pública.

Si bien exhibe desinterés por la “rosca” partidaria y dice que quiere abocarse full time a la gestión, Bullrich pretende preservar su cuota de poder en Pro y exhibir fortaleza ante Macri , quien apuesta a recuperar el control de su partido para centralizar las negociaciones con Milei por puestos en el Gobierno o el armado de las listas electorales de 2025.

Mauricio Macri consuela a Patricia Bullrich: una imagen que marcó la noche de la derrota electoral de 2023

La escena arroja luz sobre el estado en que se encuentran el lazo personal y político entre Macri y Bullrich, después de que la actual titular de Pro aceptara la convocatoria de Milei para sumarse al gabinete de La Libertad Avanza. Esa decisión, que Macri calificó de “personal” e inconsulta, provocó una fuerte convulsión interna. El último choque entre el expresidente y la excandidata de Juntos por el Cambio se produjo a raíz de la feroz pelea entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y Milei por el recorte de fondos de coparticipación. Ante el silencio del exmandatario, que intentó mediar tras bambalinas, Bullrich apalancó un comunicado para repudiar la amenaza de Torres de cortar el suministro de petróleo. Y criticó el repliegue de su expromotor electoral.

Macri y los suyos descuentan que lograrán un acuerdo en las próximas horas, pese a la presión que ejerce la ministra de Seguridad. Esta tarde estaba prevista una reunión de los armadores de Bullrich para definir sus próximos pasos. En rigor, la titular de Pro aguarda una contraoferta de Macri para delinear su estrategia. El asunto de Arabia estaría saldado, según fuentes cercanas a la ministra, pero aún deben definir los lugares en el Consejo y la Asamblea, que sería presidida por Bullrich. “Quieren solo a dirigentes que respondan a Mauricio” , se quejan los consejeros de la ministra.

“El Pro está muerto”

En caso de que el pacto con Macri no prospere, Bullrich evalúa una serie de alternativas: correrse y no aceptar cargos para vaciarle el partido al expresidente y exhibir la fractura interna; o presentar una lista propia –total o parcial– y forzar una elección interna. En ese escenario, asumen cerca de Bullrich, Macri debería someterse a un proceso engorroso y riesgoso con una baja participación de afiliados: “El Pro está muerto, ¿quién va ir a votar?” , arguyen los laderos de la ministra. Ayer, en una actitud desafiante, los representantes de Bullrich le hicieron llegar a Macri el mensaje de que estaban buscando avales para competir. “Se debe respetar la foto actual de Pro”, advierten.

La ofensiva de Bullrich no inquieta a los macristas. Creen que habrá acuerdo y tienen todo listo para presentarlo. Macri prevé exhibir una renovación y darle lugar en el nuevo organigrama a las figuras partidarias más relevantes en el nuevo mapa de poder. Es decir, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Torres y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y los intendentes amarillos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

Disconforme con la decisión de Macri y Bullrich de apuntalar al proyecto presidencial de Milei, Horacio Rodríguez Larreta decidió distanciarse y no tendrá representantes en el nuevo Consejo Directivo. Pero no se irá de Pro. “Si no me quieren, que me echen”, le transmitió a sus detractores internos. Mantiene en su grupo a los legisladores Emmanuel Ferrario y Claudio Romero, que integran el bloque de Pro en la ciudad, o los diputados Silvia Lospennato, Álvaro González y la senadora Guadalupe Tagliaferri. Diego Santilli, Diego Valenzuela e incluso Julio Garro ya soltaron amarras y se aproximaron sin remordimientos a la zona de Milei. En el larretismo consideran que Macri y Bullrich se encaminan a entregarle las llaves de Pro a Milei . Y creen que la suerte del partido quedó atada al Presidente. Es decir, tanto un éxito como un fracaso del libertario arrastrará a Pro. Pese a que se alejó del ala dura, Larreta podría tener emisarios en la Asamblea Nacional. Es la cuota que le corresponde a Pro Capital.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, antes del quiebre de Pro

Quienes rodean a Macri resaltan que aspira a usar el partido como plataforma para reposicionarse y concentrar las decisiones en torno a la integración con los libertarios. Macri descarta una fusión, por eso, procura que Pro mantenga su identidad y profundice la visión liberal. Tras la crisis de liderazgo que provocó la derrota de 2019 y la posterior disputa de poder entre Larreta y Bullrich, Macri intentará restablecer la unidad de acción y de propósitos dentro de su partido. Consciente de que Pro y LLA tienen un ideario común y comparten la base electoral, el expresidente está convencido de que deben colaborar con Milei. Está claro que no tiene alternativa: ese es principalmente un reclamo que surge de sus votantes.

En el núcleo duro de Macri admiten que se encaminan a converger con los libertarios en 2025. Hasta ahora el proceso de integración no fue sencillo, sobre todo, por la desconfianza que existe entre Pro y LLA. Macri sospecha que la mesa chica de Milei pretende con sigilo apropiarse de sus figuras y evita un acuerdo integral con Pro para no desperfilarse o perder su aura de outsider anticasta. “Quieren los votos, pero no un acuerdo de dirigentes”, resumen. Por eso, sospechan, el Presidente prioriza captar a dirigentes, como Bullrich, Luis “Toto” Caputo y Julio Garro, y elude un pacto de cogobierno.

No obstante, Milei y sus estrategas admiten que le abren la puerta a la chance de confluir con Pro en las legislativas de 2025. A diferencia del macrismo, los libertarios no tienen la capilaridad territorial de un partido tradicional. Eso le costó caro a Milei en 2023 en varios distritos, pese a su sorpresivo triunfo a nivel nacional. Por eso, con el anhelo de aumentar la cantidad de leales en Diputados y el Senado, los libertarios tendrían en Pro un socio natural.

En ese hipotético escenario, la disputa será por el control de la lapicera. Macri apoya sin reparos a Milei y pide que sus legisladores acompañen las reformas en el Congreso, como la ley ómnibus o el blindaje del DNU 70/2023, pero apuesta a “cobrarle” esos respaldos a Milei más temprano que tarde. Los estrategas del expresidente confían en pisar fuerte en la negociación, sobre todo, en tres distritos: Buenos Aires, Córdoba y la Capital. “Pretendemos una negociación pareja”, avisan.

Por ahora, macristas y libertarios se encuentran en una fase de construcción de lazos: según consignó el domingo LA NACION, Macri fue a Olivos hace dos semanas para charlar con Milei, su hermana, Karina, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete, uno de los que resisten el desembarco de macristas en el Gobierno.

Milei saluda a Mauricio Macri, en la toma de posesión