Incidentes en Corrientes: Lisandro Almirón contó qué pasó en la caravana con Karina Milei y Martín Menem

El diputado y candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, Lisandro Almirón, se refirió a los incidentes registrados este jueves durante la recorrida electoral en la ciudad capital de aquella provincia, de la que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem. “Vimos una patada a un auto oficial”, señaló el legislador libertario.

“Corrientes es una provincia que se caracteriza por ser pacífica. Arrancamos caminando por la peatonal y nos encontramos con un cuadro de agresión e insultos que no tiene sentido”, detalló Almirón a LN+ al ser consultado sobre el nuevo episodio de violencia desatado esta tarde durante una recorrida encabezada por Martín Menem y Karina Milei, quienes viajaron especialmente hoy al distrito para participar del cierre de campaña, previo a las elecciones de este domingo.

Según pudo reconstruir LA NACION, la tensión comenzó a escalar en el centro de la Ciudad cuando militantes de LLA y un grupo de manifestantes vinculados al peronismo, que llegaron al lugar con banderas y pancartas en contra del Gobierno, se enfrentaron entre sí. La actividad de campaña se llevó adelante en medio de incidentes, golpes y forcejeos, lo que culminó con la detención de tres personas y la evacuación de la secretaria general de la Presidencia, de Menem y Almirón, en un auto oficial.

Habla el candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón

Al ser consultado por los incidentes, Almirón dijo desconocer los pormenores que originaron el conflicto y si los detenidos o si los instigadores del hecho fueron identificados con alguna agrupación política.

“Los violentos son violentos, no importa la agrupación política que sean. Es gente que vino con una mala intención, que quiere que al país le vaya mal. Es la misma gente que destruyó no solamente al país, sino a las instituciones. Lamentablemente, muchos están queriendo volver a una situación de privilegio que tenían a costa de un montón de argentinos”, apuntó el candidato libertario.

“No puedo precisar qué paso, lo único que vimos fue una patada a uno de los vehículos que circulaban y nada más. El resto no lo vimos. Nosotros vinimos a compartir este cierre porque este viernes arranca la veda y lo único que queríamos era transmitir la alegría de haber caminado toda la provincia”, señaló Almirón.

“Independientemente de cómo se haya producido el hecho, la verdad es que venimos aguantando un montón de cosas durante la campaña silenciada, porque vivimos en una provincia donde mucha gente tiene miedo de ir a votar, de ir al trabajo o de ponerte un like en las redes sociales, porque si no lo echan”, denunció el candidato libertario que competirá este domingo contra el candidato oficialista Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario radical, con quien a principios de julio se frustró la posibilidad de concretar una alianza electoral.

Este episodio se suma a los incidentes registrados este miércoles por la tarde durante una caravana en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, donde LLA tuvo que cancelar la actividad de campaña luego de que algunos manifestantes, presuntamente infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza, le arrojaran piedras y otros objetos a la camioneta en la que circulaba el mandatario junto a su hermana, el armador bonaerense Sebastián Pareja, y el candidato a diputado en la Provincia José Luis Espert. Todos ellos debieron ser inmediatamente evacuados.

A ello se le suman las agresiones a militantes libertarios registradas en la previa del acto de Junín, donde Milei presentó este lunes a sus principales candidatos bonaerenses rumbo a las elecciones del 7 de septiembre.