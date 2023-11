escuchar

La decisión de los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) de realizar una presentación ante el juzgado electoral de María Romilda Servini , en la que acusan a la Gendarmería de haber modificado el contenido de las urnas para beneficiar a Sergio Massa (Unión por la Patria) en las elecciones generales del 22 de octubre, tomó por sorpresa a los jefes de Pro que apoyan a Javier Milei con miras al balotaje del próximo domingo.

Según indicaron fuentes partidarias de Pro, ni Mauricio Macri ni Patricia Bullrich, los principales impulsores del acuerdo con el economista ultraliberal, estaban al tanto de que Karina Milei, la hermana del candidato presidencial y rival de Massa en la segunda vuelta, haría una presentación judicial de alto voltaje político cuando faltan 72 horas de los comicios.

Ante la consulta de LA NACION, Bullrich prefirió evaluar el tema y leer el escrito judicial antes de pronunciarse . La exministra de Seguridad se había reunido ayer con Milei en el hotel Libertador, búnker de campaña del libertario. Hablaron del pacto electoral y hasta sanaron las heridas de la interna. Bullrich le llevó “información” sobre una presunta campaña sucia orquestada por Horacio Rodríguez Larreta para esmerilarlo antes de las PASO . A lo largo de la conversación Milei no le comentó que denunciaría un supuesto “fraude colosal” perpetrado en las elecciones generales. Según la presentación hecha por Santiago Viola y Karina Milei ante la jueza Servini, los representantes de LLA argumentan que basaron su acusación en supuestas versiones anónimas sobre la presunta manipulación de las urnas durante el 22 de octubre. Con ese artilugio, reclamaron que se les diera mayor intervención en el transporte de los documentos de la elección a la Fuerza Aérea Argentina y a la Armada, a las que definieron como “fuerzas honorables que deben controlar a los jefes regionales”. A su vez, que se les garantizara a los fiscales de LLA la chance de vigilar.

“No tenemos ninguna información. Nunca vi semejante cosa”, admitió uno de los aliados de Bullrich en Pro. Cerca de la exministra sugieren que una presentación como la que hizo Milei debería estar documentada. “La palabra fraude es que te roban una elección, que te cambian las urnas. Sí, creo que hay prácticas poco democráticas, como que te dejen sin boletas”, puntualizó esta mañana Bullrich en diálogo con Radio Mitre.

Y añadió: “Hay que cuidar el uso de la palabra fraude, pero también las prácticas políticas antes de una elección”. Además, la exministra denunció que la detención en Santiago del Estero de tres militantes que pretendían fiscalizar el domingo para cuidar las boletas del economista libertario.

Hasta ese momento, la expostulante presidencial de JxC desconocía que Milei impulsaría una presentación para sembrar dudas respecto del rol de los gendarmes en los comicios generales. “Es raro. Debería tener las actas de sus fiscales [que muestren las diferencias con los telegramas]. El sistema es robusto, si tenes fiscales, saltan las inconsistencias”, argumenta uno de los dirigentes de Pro más experimentados.

De hecho, Bullrich suele destacar la labor de Servini de Cubría, con quien tiene un vínculo estrecho. Y hoy despegó a la Cámara Nacional Electoral de las presuntas irregularidades. Dijo que no se puede desconfiar del “mecanismo oficial” .

En la cúpula de Pro provoca una fuerte incomodidad que Milei haya acusado a Gendarmería. “ Son nuestros votantes. Es una locura”, bramó uno de los referentes del partido fundado por Macri.

En el entorno del expresidente tampoco estaban al tanto de que el líder de La Libertad Avanza llevaría ante la Justicia un reclamo para dejar asentadas sus sospechas sobre la transparencia del proceso electoral. Los colaboradores del exmandatario toman distancia del enfrentamiento de Milei con la Justicia. Repiten que si bien Macri le dio su apoyo político al libertario de cara al balotaje, la asistencia se limita a reforzar la “comunicación” y aportar la estructura de Pro para apuntalar la fiscalización. “Como dice Mauricio, en muchas cosas no estamos de acuerdo con Milei. Y las ideas buenas las vamos a acompañar”, se atajan en el macrismo. Repiten que no habrá un “co-gobierno” con la Libertad Avanza, pese a que Milei ha demostrado su intención de convocar a exfuncionarios de Cambiemos. Incluso, la noche en que se cerró el pacto de Acassuso, Milei mostró gran apertura ante Macri, a quien llama “presidente”, para recibir ayuda en una eventual administración en caso de ganar las elecciones, según relatan testigos de la cumbre.

Otros altos mandos de Pro se anoticiaron de que Milei había acusado a la Gendarmería de haber modificado el contenido de las urnas mientras negociaban detalles del operativo de fiscalización para el domingo. Incluso hubo sondeos a Guillermo Ferraro, a cargo de organizar los fiscales de la Libertad Avanza, para conocer los motivos de la presentación. Dirigentes de peso de Pro en Buenos Aires deslizan que Milei comete un grave error al enfrentarse con Servini, la Cámara Nacional Electoral y la Gendarmería antes de la elección.

Javier Milei y Patricia Bullrich en el programa A Dos Voces ENRIQUE GARCIA MEDINA - LA NACION

Por estas horas, Cristian Ritondo y Diego Santilli ultiman los preparativos para la fiscalización del domingo. En Pro aseguran que los fondos para cubrir el despliegue están garantizados. Hubo empresarios ligados a Milei, como Eduardo Bastitta y Sebastián Braun, que acercaron a los aportantes. Se requieren alrededor de dos millones de dólares. El Pro pondrá más de 22 mil fiscales el próximo domingo. Ritondo y Santilli trabajan en tándem con Sebastián Pareja y Ferraro para fiscalizar. “ Nosotros ponemos la mayoría” , se jactan cerca de Ritondo, uno de los popes de Pro que se puso al hombro el operativo. ¿Tiene chances de presidir la Cámara de Diputados si Milei se proclama vencedor? En la LLA admiten que habrá acuerdos con Pro para abrirles puestos codiciados en el Congreso y en un eventual administración nacional.

En ese sector de Pro están convencidos de que podrán fiscalizar sin inconvenientes en el conurbano, sobre todo, en la estratégica tercera sección electoral. En ese vasto territorio desfilarán unos doce mil representantes del partido creado por Macri. Por lo tanto, en Pro hay quienes especulan que la jugada judicial de Milei apunta a prevenir eventuales irregularidades en provincias del norte del país, como Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Misiones o Formosa , donde la maquinaria electoral del PJ funciona con la precisión de un reloj suizo. “No veo un drama en el conurbano, pero deben tratar de parar el norte”, estima un referente de Pro.

Tras la presentación de Karina Milei, la jueza Servini de Cubría les recordó a los apoderados de LLA que los fiscales ya están autorizados a acompañar las urnas y toda la documentación desde las mesas de votación hasta que las recibe la Justicia Electoral. Asimismo, la magistrada subrayó que las tareas de “coordinación y ejecución” referentes a las “medidas de seguridad” están a cargo del Comando General Electoral, en cabeza del Ejército Argentino.

Patricia Bullrich, en San Isidro, junto al intendente electo Ramón Lanús

No es la primera vez que una decisión de Milei genera desasosiego en las filas del ala dura de Pro. Si bien la alianza entre macristas y libertarios está en un estado embrionario, la discusión de la campaña anticipa los roces que podrían haber entre las dos fuerzas en una eventual alianza parlamentaria o de gobierno. Por ejemplo, Victoria Villaruel, compañera de fórmula de Milei, incomodó a sus nuevos socios cuando reintrodujo el debate sobre la legalización del aborto o cuando cuestionó la función del espacio de memoria que funciona en la ex-Escuela de Mecánica de la Armada, declarado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco. También toman distancia de la amenaza de romper vínculos con Brasil por Lula. “No hay que abrir ningún debate de ese tipo con los problemas que tiene el país ahora”, dijeron en la cúspide de Pro.

A los referentes de Pro que apoyan a Milei también les inquieta su conflicto con el papa Francisco y la insistencia del economista con dolarizar o cerrar el Banco Central. No obstante, Macri y sus leales creen que podrán frenar esas iniciativas en el Congreso, ya que Milei no tendrá los votos si no negocia con Pro. Su aporte será clave para la eventual gobernabilidad. El plan consiste en frenar a Massa y domar al león.

Hagamos historia y dejemos el kirchnerismo atrás, de una vez y para siempre. Este domingo votemos a @JMilei. pic.twitter.com/boHN2XkRao — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 16, 2023