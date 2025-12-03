Indagan a la pareja de Calvete, acusada de colaborar en el manejo de los pagos de la Andis

Desde el mediodía indagan en Comodoro Py a Guadalupe Muñoz, presunta pareja y colaboradora de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales actores en la presunta trama de corrupción que se investiga dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), acusado de actuar como un director extraoficial dentro del organismo.

De acuerdo con las sospechas del fiscal Franco Picardi, Muñoz ayudaba a Calvete en la administración de los pagos efectuados a empresas, cobraba cheques, manejaba recibos y confeccionaba planillas con porcentajes, “participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas”, dice el dictamen.

Miguel Calvete, está condenado y detenido en otra causa

Parte de los elementos recabados por la Justicia que involucran a Muñoz en la maniobra se corresponden con comunicaciones de ella con Calvete, que, además de ser investigado en este proceso, está condenado y preso por proxenetismo en otra causa.

En un audio, por ejemplo, Calvete le explica a Muñoz cómo realizar un determinado porcentaje. “Amor, vos te equivocaste en la última columna. Porque es el 30% del 15%, ¿me entendés? Por eso te decía, dividilo por 7 y multiplícalo por tres”, le dice, y agrega: “Esa última columna tenés que rehacerla”.

Declara Guadalupe Ariana Muñoz, la mujer de Calvete en Comodoro Py Ricardo Pristupluk

“Siempre es el 70% del resultante de lo que dividís por 1.07. No es el 30 del 70, si no, perdemos guita amor”, le advierte Calvete, en otra grabación.

Además, Calvete le solicitó a Muñoz que le facilite 5 millones de pesos a Spagnuolo. “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”, le explica, cuando Muñoz le pregunta para quién era el dinero. El viaje nunca llegó a concretarse.

Otro de los contactos entre ambos da cuenta, entiende el fiscal, de que bajo las competencias de Muñoz también estaba el manejo de cheques. “Amor –dice Calvete– Eva mandó los cheques apenas llegan me avisa, y va Lautaro a buscarlos”.

En otra de las comunicaciones, Muñoz le envía a Calvete un recibo por el pago de US$90.343, y este le pide que lo guarde en una caja fuerte, “sin aclarar de quién, ni en concepto de qué”, dice el fiscal.

Recibo que Muñoz le comparte a Calvete

Además, los vínculos societarios de Muñoz refuerzan su relación con Calvete. Constituyó la sociedad Residuos Disposición y Tratamiento S.A.S. junto a Ruth Noemí Lozano, quien, a su vez, es accionista de la empresa de Calvete, Indecomm, y de Profarma S.R.L, una de la empresas beneficiadas con el presunto direccionamiento, de la cual Lozano, que fue llamada a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, también es accionista.

Ayer se negaron a declarar Luciana Ferrari y Federico Santich, acusados de oficiar como “operadores externos” en la agencia y de utilizar, sin ser funcionarios ni empleados públicos, un sistema interno de compra de insumos médicos.

Ferrari se desempeñó profesionalmente en el laboratorio Roche al momento de los hechos, y Santich, que mantenía un estrecho vínculo con Calvete, es accionista de dos de las cuatro firmas favorecidas por el presunto direccionamiento, Profusión S.R.L y Droguería Profarma S.A.

Noticia en desarrollo