Robo de vacunas: indagarán a sindicalistas de Camioneros en Chubut

COMODORO RIVADAVIA.– La causa que investiga el robo de 30 dosis de la Sputnik V en el Hospital Regional dio un nuevo giro y avanzó con un pedido de indagatoria al secretario general del gremio de los Camioneros de Chubut, Jorge Taboada . El exdiputado nacional, cercano a Hugo Moyano , se sumará a otras 23 declaraciones que prevé la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia, entre las que se incluye la testimonial al ministro de Saludo de Chubut, Fabián Puratich, y las máximas autoridades del hospital y del Área Programática Sur.

El fiscal federal Noberto Bellver confirmó la citación de Taboada, de autoridades sanitarias, agentes de salud y de la enfermera que fue señalada por el líder sindical como la responsable de la entrega de las vacunas.

“Son entre 21 y 23 personas citadas a declaración testimonial o indagatoria. Se ha citado también a declarar como testigo al doctor [Eduardo] Wasserman, director del hospital Regional. La jueza Eva Parcio, que ya hizo lugar al requerimiento de instrucción, dispondrá en qué momento se concretan las demás medidas”, aseguró Bellver.

El fiscal indicó que entre las declaraciones indagatorias requeridas se pidió imputar a integrantes del sindicato camionero, incluido su secretario general Jorge Taboada, y del hospital, aunque en este punto hizo la distinción de que por ahora no se avanzó sobre autoridades del sector sanitario.

Consultado sobre si las imputaciones podrían llegar a alcanzar a integrantes del Ministerio de Salud, aseguró: “Todavía estamos en el hospital, estamos viendo cómo avanzar pero al que le toca, le toca. Por ahora, el rango de responsabilidad llega hasta funcionarios del hospital”, pero no así del área programática o del ámbito ministerial.

En carácter de testigos fueron citados el ministro de Salud, Puratich, y la directora del área Programática Comodoro Rivadavia, Miriam Monasterolo.

Jorge Taboada

La investigación judicial se abrió en el fuero provincial luego de que se conoció el faltante de 30 dosis de vacunas Sputnik V. En los primeros pasos de la investigación, los fiscales provinciales vincularon el “vacunatorio vip” de Comodoro con el “modus operandi” con el que se investiga a Nación.

Los fiscales Andrea Rubio y Juan Carlos Caperochipi fundamentaron en un escrito su incompetencia para seguir investigando el hurto de vacunas en el Hospital Regional y ahora deberá seguir su trámite en la Justicia Federal.

Ambos consideraron que “los distintos hechos de reciente investigación, referidos al desvío de las vacunas del circuito legalmente establecido y su aplicación en grupos de personas en condiciones no fijadas por el protocolo nacional, resultan invariablemente materia de intervención de la Justicia Federal (denuncia contra el exministro Ginés González García, Horacio Verbitsky, entre otros)”.

También dejaron al descubierto la forma precaria con la que se manejó hasta ese punto el plan de vacunación, al menos desde el punto de vista de los cuidados y registros necesarios: “No solo se ha afectado el patrimonio del estado federal, sino que también la salud de los habitantes de la República, toda vez que se han manipulado dosis sin el protocolo específico que requiere la vacuna en cuestión para su conservación, no se ha respetado el plan estratégico de vacunación, como tampoco se ha dado cumplimiento a las anotaciones en los correspondientes registros lo que impide realizar el control y seguimiento de los efectos de la vacuna en esta situación de pandemia, encontrándose comprometida la salud pública”, aseguraron.

Además, sugieren que las hipótesis de investigación deben ampliarse, no descartando la existencia de un sistema en el que pudieron participar otros sectores que incluyen a autoridades del sistema sanitario, organizaciones gremiales y obras sociales.

Con la investigación en manos del fuero federal, Bellver detalló además que el expediente es “muy voluminoso” y la Justicia Federal se ha abocado a la investigación desde hace pocos días, por lo que indicó que aún no hay precisiones sobre el origen de las primeras dosis de la vacuna que se habían aplicado a integrantes de la obra social de Camioneros.

Otra de las medidas en las que planteó expectativas para obtener más información en la causa, además de la indagatoria a posibles implicados, es el análisis de las comunicaciones a través de teléfonos celulares de las personas involucradas en el operativo de vacunación por fuera del sistema oficial.

Para Bellver, sin embargo, no hay un paralelo con el “vacunatorio vip” detectado a nivel nacional. Consideró que “acá hubo un hurto de las vacunas, mientras que en Buenos Aires había una autorización del Ministerio de Salud de la Nación para aplicar las vacunas a gente que no era prioritaria o no estaba en las listas. Si hablamos de hurto quiere decir que alguien sacó las vacunas del lugar donde se guardaban en el hospital para vacunar a gente que no estaba en la lista. Al menos por ahora no veo que sean casos parecidos”.

Agregó que “en principio es eso lo que estoy investigando, es decir cómo llegan las vacunas a camioneros porque hubo vacunaciones a personas que no eran de riesgo o cómo esas personas se vacunaron sin estar en la lista”.