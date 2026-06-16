Lilia Lemoine defendió a Adorni y apuntó al periodismo por extorsión: “Son errores humanos”

La diputada Lilia Lemoine salió en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que envuelve al funcionario. La libertaria afirmó que las acusaciones en contra del también vocero presidencial fueron falsas y que todo se trató de un “malentendido” impulsado por periodistas y medios de comunicación, a quienes tildó de extorsionadores.

“El apriete del periodismo hacia Adorni es espantoso. Están extorsionándolo: o renunciás o vamos a perseguirte a vos y a tu familia. Es un espanto que sean tan mierda”, escribió este lunes en su cuenta de la red social X. Y añadió: “No se jode con la familia... Cuando escuché que hablaban de la madre... ¡El asco que me dan!“.

El posteo de Lilia Lemoine X

En la misma línea, pocos días antes la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) ya había defendido la inocencia del jefe de Gabinete mientras crece la polémica por la situación patrimonial de Adorni y su familia y lo comparó con lo sucedido en el exdiputado José Luis Espert, investigado en una causa por lavado de dinero que lo obligó a bajar su candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por LLA.

“Ocurrió también con el caso de Espert, ¿qué pasó con Espert al final? ¿Era narco? No era narco... Son cosas que se arman en un momento determinado para generar un daño a la reputación del Gobierno. ¿Qué pasa si le toman el gusto a hacer denuncias, a inventar falsedades, a venderlas para que vos eches a tus funcionarios o a tus candidatos cuando son inocentes? Le toman el gusto. ¿Cuál es el límite? Porque van escalando cada vez más", apuntó el sábado en diálogo con LN+.

Lemoine consideró que Adorni “es inocente” y ratificó: “¿Se puede haber equivocado en algunas cuestiones? Sí... Totalmente cuestionables, son errores humanos. No es lo mismo cometer un error que tener real malicia para cometer un delito. Aquí no hubo delito".

La defensa de Lilia Lemoine a Adorni

“Puede no haber sido claro y no ha podido dar detalles en algún momento, es que a veces cuando uno es víctima del apremio o de la acusación directa se pone nervioso y puede no explicar algo demasiado bien. Pero es evidente y no se puede negar que él no se puede haber enriquecido ilícitamente porque el dinero lo tiene desde antes de ingresar a la función publica", expresó.

Sus declaraciones fueron en la misma línea que las del presidente Javier Milei, quien luego de la entrevista en LN+ con José Del Rio en la que Adorni admitió haber omitido declarar ahorros por unos US$500.000 mostró su apoyo al jefe de Gabinete y afirmó que “quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”.

La diputada continuó con la defensa y aseguró que tampoco hubo un delito fiscal ya que la Ley 27.743 impulsada por el Gobierno en 2024 habilitó el Régimen de Regularización de Activos no declarados en el país y en el exterior. “Acorde a la ley, está en orden. A lo sumo podría llegar a corresponderle alguna multa de $220.000 por año fiscal con presentación tardía, pero quizás...”, deslizó.

“No está violando la ley y no se puede haber enriquecido ilícitamente porque todo el dinero que obtuvo es previo y eso es lo que él estuvo buscando para poder demostrar. No es que tenía 200 mil dólares y los metió en Bitcoin, eso es falso; se expresó mal“, dijo Lemoine y detalló: ”Invirtió US$200.000 y sacó una buena cantidad después: incrementó su capital, que es lo que hacen todos los inversores".

Para cerrar, insistió con que Adorni “no cometió ningún delito” y volvió a apoyar su inocencia. “Están diciendo que cometió un delito de evasión y no lo cometió; que cometió un delito de enriquecimiento ilícito y no lo cometió porque fue previo a la función pública; que presentó una declaración jurada copiada… Bueno, lo rectificó y lo hizo a tiempo".