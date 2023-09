escuchar

El primer debate del año fue el de vicepresidentes, en donde los cinco candidatos de las diferentes fórmulas no midieron palabras para atacarse entres sí en los bloques de discusión. Desde Agustín Rossi que chicaneó a Luis Petri por perder las PASO en Mendoza contra Alfredo Cornejo, hasta Victoria Villarruel despotricando contra el Conicet por investigaciones como “el ano de Batman” (sic), los participantes dejaron en claro sus diferencias respecto a temas claves como la economía, la seguridad y el rol del Estado.

Uno de los más ásperos a lo largo del debate televisado por la señal TN fue el jefe de Gabinete y candidato en la fórmula con Sergio Massa, Agustín Rossi, quien se ensañó en especial con Luis Petri, de Juntos por el Cambio, y Victoria Villarruel, de la Libertad Avanza. Allí, en uno de los primeros cruces de la noche, el exministro de Seguridad chicaneó al candidato de Patricia Bullrich sobre su derrota en Mendoza.

Cuando Petri tomó la iniciativa de hablar y mirar a cámara en medio de la discusión entre Rossi y Villarruel por trabajos de su pasado, el candidato de Massa le achacó: “ No le ganaste a Cornejo y nos querés ganar a nosotros... ”, en relación a la interna mendocina en la que cayó ante Alfredo Cornejo.

¿POR QUÉ ABANDONARON A LOS ARGENTINOS FRENTE A LOS NARCOS? | La pregunta de Luis Petri para Agustín Rossi #DebateTN #DebateA2Voceshttps://t.co/2ZyGq2hWtm pic.twitter.com/2BnByfyDH0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 21, 2023

En otro tramo, Villarruel fue consultada acerca de su postura respecto a los dichos de Javier Milei de cerrar el Conicet. “ Investigar el ano de Batman no es ciencia ”, sostuvo sobre una investigación que fue publicada en 2021 por el Consejo de Investigaciones y titulada como: “Historieta anal: cuando el cómic nos abre el c... (y nos gusta)’, que proponía un modo de lectura ‘sexo-disidente’.”

“El Conicet o cómo se vaya a llamar, debe investigar lo que nos interesa a todos los argentinos, que es la ciencia. Sin embargo, parece más interesante preocuparse por gansadas”, agregó.

Por otro lado, Rossi volvió a chicanear a otro de sus rivales y comparó a Villarruel con Alfredo Astiz, el militar argentino condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. “Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla y otros asesinos. Siempre decís que estás para defender a las víctimas ¿Qué hacés reuniéndote con ellos?”, le preguntó el rosarino en el cara a cara.

Villarruel replicó: “Cuando me reuní con algunas de las personas que fueron condenadas, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con Montoneros. Lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito”. Rossi redobló la apuesta: “No te creo nada, reivindicás la dictadura. Me hacés acordar a Astiz. No creés en la democracia, sos una infiltrada de la democracia”.

"ME HACÉS ACORDAR A ASTIZ, VOS SOS UNA INFILTRADA DE LA DEMOCRACIA" | El cruce entre Agustín Rossi, candidato a vicepresidente por Unión por la Patria y Victoria Villaruel en el #DebateTN en A DOS VOCES https://t.co/IQpZCy5Zoj pic.twitter.com/AVXfaxn3Ks — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 21, 2023

Minutos más tarde, fue Rossi también quien le contestó de forma tajante a Petri en el cara a cara sobre seguridad. El candidato radical le preguntó: “¿Por qué abandonaron a los argentinos frente a los narcos? ¿Por qué liberaron zonas? ¿Por qué abandonaron las provincias de frontera y no hicieron nada por Rosario?”.

El exministro de Seguridad de Cristina Kirchner fustigó: “Tu pregunta denota un desconocimiento enorme. Si querés, los próximos días a vamos a visitar un radar. Tenemos en Mercedes, en Resistencia, en Las Lomitas, en Tartagal... la que no puso un puto radar es Patricia Bullrich”.

