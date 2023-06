Inflación: las críticas de la oposición al Gobierno tras la difusión del índice de mayo

escuchar

Tras mucha expectativa del sector público y privado, la inflación aminoró su ritmo en mayo, a pesar de haberse mantenido niveles elevados, muy por encima de los que se observan en la mayoría de los países del mundo y la región. El índice de precios del mes pasado fue de 7,8%, por debajo de las proyecciones que se habían hecho en el mercado. En este contexto, dirigentes de la oposición condenaron al Gobierno nacional por la cifra. “No hay actores llorando por la pobreza”, ironizó el diputado nacional Ricardo López Murphy.

“114,2% de inflación interanual. No hay piedras. No hay morteros. No hay gomas incendiadas. No hay actores llorando por la pobreza. Gobiernan los golpistas, pero en diciembre se van ”, escribió en su cuenta de Twitter el economista.

En la misma línea, la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, opinó: “El índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo. Es el cambio o es esto”.

7,8 %

El índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo.



Es el cambio o es esto. pic.twitter.com/BXjSrOpFlp — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 14, 2023

El jefe de Gobierno porteño y también precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, evaluó de forma negativa la gestión y auguró que después de las elecciones empezará a bajar el índice de precios. “Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos” , sostuvo.

INFLACIÓN DEL MES DE MAYO: 7,8%



Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos. pic.twitter.com/jQaNU8Mm0U — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 14, 2023

El precandidato a presidente de Avanza Libertad, Javier Milei, difundió el gráfico que muestra la inflación del último mes y acompañó un comentario en la publicación. “REPITAN CONMIGO: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que deriva de un exceso de oferta de dinero, el cual puede surgir de un aumento de la oferta, de una caída de la demanda o de las dos cosas a la vez. Negarlo no es gratis... STOP BCRA...!!!”, escribió el libertario.

REPITAN CONMIGO

La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que deriva de un exceso de oferta de dinero, el cual puede surgir de un aumento de la oferta, de una caída de la demanda o de las dos cosas a la vez.

Negarlo no es gratis...

STOP BCRA...!!! https://t.co/01zSzKfEKK — Javier Milei (@JMilei) June 14, 2023

Por su parte, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, opinó: “El Frente de Todos terminó siendo para muy pocos”. “Por eso ahora cambian el sello electoral, no vaya a ser que la gente cuando entre al cuarto oscuro se acuerde de que prometieron llenar las heladeras”, reforzó.

Inflación de mayo: 7,8%. Anualizada: 114,2%.

El Frente de Todos terminó siendo para muy pocos. Por eso ahora cambian el sello electoral, no vaya a ser que la gente cuando entre al cuarto oscuro se acuerde de que prometieron llenar las heladeras. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 14, 2023

“La inflación no es psicológica ni autoconstruida. Duele en el bolsillo de cada argentino y en pensar en un futuro desesperanzador para sus familias. Cada punto de la inflación son miles de argentinos que viven en la pobreza”, dijo la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y remarcó: “No podemos esperar hasta el 10 de diciembre, se necesita un plan económico y ponerlo en marcha. Es ahora. Es urgente”.

La inflación no es psicológica ni autoconstruida. Duele en el bolsillo de cada argentino y en pensar en un futuro desesperanzador para sus familias.



Cada punto de la inflación son miles de argentinos que viven en la pobreza. No podemos esperar hasta el 10 de diciembre, se… — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 14, 2023

Asimismo, Omar De Marchi, diputado nacional por Mendoza, señaló: “La alta inflación pega más duro en Mendoza porque los salarios públicos y privados están entre los más bajos del país, producto de una economía paralizada, altos impuestos y baja competitividad”.

LA INFLACION DUELE MÁS EN MENDOZA



La alta inflación pega más duro en Mendoza porque los salarios públicos y privados están entre los más bajos del país, producto de una economía paralizada, altos impuestos y baja competitividad.



Desafío: encender la economía@UnionMendocina — Omar De Marchi (@omardemarchi) June 14, 2023

Según el Indec, en lo que va del año, la suba de precios acumula 42,2%. En 12 meses, en tanto, suma 114,2% y se acerca peligrosamente al 115% registrado en septiembre de 1991. Pese a que en el Gobierno celebraron el número, vale tener en cuenta que en mayo de 2022, se había registrado un alza de 5,1%, que Sergio Massa asumió con una inflación en torno al 7%, y que se trata del peor abril desde 2002, cuando el termómetro marcó un 10,4%. Las consultoras privadas, no obstante, esperaban un número cercano al 9% luego de que el IPC de abril llegara al 8,4%.

