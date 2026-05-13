Inflación por las nubes en EE.UU.: cómo el costo de vida afecta a la comunidad migrante

El aumento sostenido del costo de vida en Estados Unidos modifica la vida cotidiana de millones de familias y golpea con fuerza a las comunidades migrantes, especialmente a los hogares latinos. La dificultad para pagar alquileres, alimentos, servicios básicos y combustible ya no es un problema aislado: se convirtió en una preocupación diaria. Este martes, se dio a conocer la inflación en Estados Unidos y los precios aumentaron un 0,6 % mensual, lo que elevó la tasa anual al 3,8 %, convirtiéndole ane la más alta desde mayo de 2023, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Crisis económica en EE.UU.: millones de familias latinas y migrantes no logran cubrir gastos básicos

Una encuesta nacional elaborada por Murmuration en conjunto con Voto Latino mostró que la presión económica empuja a muchas personas a posponer proyectos de vida, endeudarse y reducir gastos esenciales para poder llegar a fin de mes. Por primera vez en tres años, los salarios en Estados Unidos no superaron la inflación.

El costo de los alimentos se ha convertido en la principal fuente de estrés económico para el 50% de los encuestados Freepik

El estudio se realizó entre marzo y abril de 2026 entre más de 6500 adultos de Estados Unidos y mostró que el malestar económico se volvió una experiencia generalizada.

Según los datos difundidos por Murmuration y Voto Latino, el 56% de los estadounidenses se considera financieramente incómodo: un 39% aseguró que logra pagar sus cuentas, pero con muchas dificultades, mientras que otro 17% directamente tiene problemas para cubrir gastos básicos.

La sensación de inseguridad financiera también domina el panorama. El 71% de los consultados dijo que se preocupa “a veces” o “con frecuencia” por no poder afrontar facturas y necesidades cotidianas. Dentro de ese escenario, las mujeres hispanas aparecen entre los grupos más afectados: el 51% indicó que suele preocuparse constantemente por el pago de cuentas y gastos esenciales.

La investigación expone además cuáles son los principales focos de presión sobre los presupuestos familiares. Los alimentos encabezan la lista de preocupaciones económicas, mencionados por el 50% de los encuestados. Detrás aparecen:

Las facturas de servicios públicos, con un 40%.

El alquiler o la hipoteca, con un 37%.

El combustible, con un 32%.

Estos costos crecientes impactan sobre los hogares migrantes, donde muchas veces los ingresos no alcanzan para acompañar el ritmo de los aumentos y existe una mayor vulnerabilidad laboral.

El costo de vida en EE.UU. pone en duda el sueño americano para hogares latinos

La idea tradicional del “sueño americano”, basada en acceder a una vivienda propia, estabilidad económica y una jubilación estable, parece hoy inalcanzable para una gran parte de la población, según la encuesta. El sondeo mostró que apenas el 25% de los estadounidenses considera realistas esos objetivos económicos.

En contraste, el 31% sostuvo que esas metas están “fuera de alcance”, mientras que otro 34% opinó que son posibles, aunque extremadamente difíciles de conseguir. El desánimo también aparece reflejado: el 69% cree que incluso las personas que trabajan duro tienen problemas para progresar económicamente.

Cómo las familias en Estados Unidos recortan gastos y acumulan deudas por la inflación

La presión financiera ya comenzó a modificar el comportamiento de millones de personas. El informe de Murmuration y Voto Latino muestra que numerosos hogares tuvieron que tomar medidas drásticas durante el último año para poder sostenerse.

Solo el 25% de la población considera realistas metas tradicionales como la compra de una casa propia o una jubilación estable Freepik - Freepik

Entre las decisiones más frecuentes aparecen: