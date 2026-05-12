Hay una leve suba de los precios en dólares en la Argentina

CÓRDOBA.- La Argentina exhibe un “leve retroceso en la competitividad de precios de bienes y servicios de consumo en los últimos meses”. Esa es la conclusión de un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, del Ieral de la Fundación Mediterránea. El país aparece más costoso en bienes durables, indumentaria y calzado; en alimentos y bebidas está en una situación intermedia y, en servicios, por encima de China y Brasil y por debajo de economías desarrolladas.

El Ieral compara los precios locales con Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Francia, Polonia, Australia, China y Corea del Sur. En alimentos y bebidas (precios al consumidor final), la Argentina resulta más costosa en 47% de los casos (ocho puntos porcentuales más que en diciembre).

Brasil tiene precios más bajos en ocho de los diez productos; en los casos de Chile, México, Polonia y Corea del Sur, entre 50% y 60% de los bienes resultan más baratos y esa comparación salta al 90% cuando la comparación es con China. En cambio, con Estados Unidos, Australia y Francia, entre 80% y 100% de los precios están por encima de los locales.

La Argentina aparece relativamente costosa en agua mineral y cerveza nacional, mientras que presenta precios más bajos en queso, papas y arroz blanco. Es decir, se trata de una situación entre intermedia y favorable, en alguna medida esperable, dado que el país presenta “una elevada productividad agropecuaria y aplica derechos de exportación, que reducen los precios en el mercado interno de algunos alimentos”.

Respecto de la medición de diciembre, los mayores cambios fueron el encarecimiento relativo de la carne vacuna (entre 40% y 60%), papas (entre 15% y 26%) y cerveza (entre 34% y 46%), mientras que el arroz blanco cayó entre 12% y 20%.

En bienes durables, indumentaria y calzado, la Argentina tiene precios más altos en 81% de los casos relevados, similar a diciembre. Autos, motos, electrónicos del hogar, indumentaria y calzados muestran “precios sistemáticamente más caros a los del resto de los países incluidos en la comparación. La bicicleta urbana es el único bien relevado que es más barata”.

La explicación principal radica en la combinación de protección comercial y elevada carga tributaria interna. Por un lado, los derechos de importación (DIM) y las restricciones cuantitativas al ingreso de bienes encarecen los precios locales. Por otro lado, los impuestos internos -IVA nacional, Ingresos Brutos provinciales y municipales, impuestos específicos y la carga a los débitos y créditos bancarios- terminan reforzando esta brecha.

Existen cuatro productos entre los diez analizados con los precios más altos que todos los demás países incluidos en la comparación: freidora de aire, jeans, vestidos y zapatillas. “No obstante, la progresiva mayor apertura que se observa en Argentina, y las reducciones en algunos impuestos internos, han acortado las diferencias de precios con otros países, y así debería continuar en próximos meses”, analizan.

Comer afuera, en un restaurante, cuesta más en la Argentina. Gentileza

En servicios personales o familiares (y bienes relacionados con ellos), la Argentina resulta más costosa en 34% de los casos comparados (dos puntos porcentuales más que en diciembre). La diferencia es más marcada frente a Brasil y China, con mayores precios en 80% de los ítems, mientras que frente a Chile la proporción desciende al 50%. En contraste, en países desarrollados los servicios suelen ser más caros que en Argentina.

Los precios locales son más altos, por ejemplo, en una comida en restaurante y relativamente más baratos en la cuota de un gimnasio, la educación preescolar, el boleto en transporte urbano de pasajeros, el precio de la nafta, las expensas para departamento y la tarifa de taxi.

Índice Big Mac

Después de varios meses de estabilidad en el mercado de cambios, en abril el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) se ubicó 19% por debajo del techo superior de la banda cambiaria; 28% por debajo del promedio histórico 2000-2026, aunque todavía por encima de niveles observados al final de la Convertibilidad y del segundo mandato de Cristina Fernández.

Los economistas aclaran que, dada la expansión observada y esperada para los próximos años en las exportaciones de petróleo, gas y minería, es “muy probable que a futuro el país exhiba un TCRM inferior al promedio histórico, y resulte sostenible desde el punto de vista de la balanza de pagos”. También marcan que el techo de la banda es “similar” al TCRM de los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, cuando se eliminó el cepo cambiario.

El índice Big Mac, The Economist The Economist - The Economist

En la última medición de la revista The Economist de enero, el precio de la Big Mac de Argentina fue de US$5,5, seis por ciento por arriba del promedio de los 71 países que releva. Respecto de Latinoamérica, es 11% menor a Colombia y 37% inferior a Uruguay, aunque resulta dos por ciento superior a Chile y 24% mayor a Brasil. En función de este índice, Capello y Reyna concluyen que la Argentina “no parecía contar con un tipo de cambio real demasiado desalineado con países comparables”.

Sin embargo, en el período 2000-2026, la Argentina exhibe la mayor volatilidad de precios de la Big Mac entre todos los países que conforman el índice, con un coeficiente de variación (0,4) que resulta el doble del promedio de los países (0,2), y un 33% mayor al de países de Latinoamérica (0,3). En ese período, el precio en Estados Unidos pasó de US$ 2,2 al inicio a US$6,1 en el último año, mientras que a nivel local osciló entre 0,8 y 7,4 dólares en el mismo lapso, con mínimo en el año 2002 y máximo en 2015.