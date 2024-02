escuchar

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ratificó esta noche que las clases en el distrito porteño comenzarán el lunes a raíz de haber llegado a un acuerdo en paritarias con los trabajadores estatales. Sin embargo, criticó la postura de dirigentes gremiales del sector educativo, como Roberto Baradel, secretario general de Suteba, dado que durante el gobierno de Alberto Fernández nunca pusieron en duda el inicio lectivo: “Son caraduras. No tienen vergüenza”.

“ En la Ciudad hay un compromiso de que las clases comiencen. Vamos a trabajar en ese sentido. Al que adhiera le descontaremos la jornada y eso irá a un fondo que los distribuiremos entre los que sí fueron a fin de año”, comentó Macri en una entrevista el martes por la noche en la señal TN, en medio de la polémica sobre la decisión del Gobierno de Javier Milei de seguir con su intención de declarar a la educación como “servicio esencial”.

En ese sentido, el mandatario porteño reconoció que el salario de los docentes en la Ciudad no es el óptimo, que ronda, para labores de una jornada completa, entre $800.000 y 1.100.000 [dependiendo de la antigüedad], y que por eso es legítimo el reclamo de recomposición salarial tras la fuerte suba de la inflación del último periodo.

“La inflación nos golpea a todos. Acabamos cerrar paritarias en la ciudad del 26% por dos meses mas un bono. Hoy sería irresponsable a plantear una paritaria por un año. Si administro con responsabilidad tengo que hacerlo en corto e ir corrigiendo paso a paso”, explicó el exintendente de Vicente López.

“El reclamo es legítimo. Los sueldos, ¿son suficiente? No. Pero estamos por arriba de la media de las otras jurisdicciones. El problema de tener ese nivel de salarios es que te cuesta poder encontrar gente nueva. Necesitamos entusiasmar a buenos docentes para que estén en el aula”, dijo y agregó: “El drama grave de la educación es, además de garantizar los días, discutir si en el aula se enseña, si los chicos se llevan algo de la escuela. Mientras la Argentina siga pensando que tiene un modelo educativo maravilloso no avanzamos”.

Aunado a ello, fue consultado sobre las recientes declaraciones de Roberto Baradel en torno al llamado de un paro nacional docente y sus dichos sobre que es “inconstitucional” declarar la educación “servicio esencial”, tal y como adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el martes por la mañana.

“Son caraduras. No tienen vergüenza. Pero no pueden caminar por la calle. En la Ciudad hubo cada vez menos participación de paros, y los docentes no se sienten representados. Les da vergüenza este accionar de los últimos cuatro años. En el gobierno de Macri y Vidal las discusiones con Baradel fueron en el arranque, se está repitiendo la historia”, expresó.

Críticas hacia la iniciativa del Gobierno

El Gobierno informó este martes que evalúa declarar la educación como “un servicio esencial”, a pocos días del inicio de clases en todo el país y a dos de que se desarrolle el congreso nacional de Ctera, en el que los gremios docentes resolverán el camino a seguir ante la falta de convocatoria a paritaria del sector y la decisión del Ejecutivo de no enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que “se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema”.De esta manera el Gobierno busca poner en vigencia los artículos del DNU 70/2023 que modificaban la ley laboral argentina y que la Justicia suspendió al declararlos “inconstitucional” por vulnerar el derecho a huelga.

Las declaraciones del vocero se producen en medio del reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias, uno de los temas analizados por el Gobierno durante la reunión de gabinete.

Los gremialistas docentes, Bardel y Alesso, Telam

Un grupo de sindicatos del magisterio se reunió y advirtió que “sin paritaria nacional los gremios docentes convocamos al paro en defensa de la Educación”. “Los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) nos reunimos hoy en la sede de UDA (Unión Docentes Argentinos) y acordamos avanzar este jueves con una medida de fuerza si el Gobierno nacional no realiza la convocatoria a una paritaria nacional”, dijeron en un comunicado.

Del encuentro participaron la secretaria general del sindicato de docentes privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, y los secretarios generales de profesores técnicos (Amet), Edgardo Tomaselli; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, y de UDA, Sergio Romero, quienes indicaron que “la fecha del paro será definida el jueves”.

En este marco, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llevará a cabo el jueves, a las 11, un Congreso Extraordinario en la sede del gremio, ubicada en la calle Chile 654, en la ciudad de Buenos Aires, donde se definirán eventuales medidas de fuerza.

“Veo complejo el inicio de clases porque las provincias dijeron que no pagarán el Fonid. Lo han hecho este mes, pero desde el próximo ya no. Nosotros reclamamos que se envíen esos fondos porque están planteados por ley”, explicó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, por Radio 10.

