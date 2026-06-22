Insaurralde mantiene su huella bonaerense con legisladores, funcionarios del juego oficial y cargos políticos

Martín Insaurralde dejó de lado toda exposición política desde que renunció a la Jefatura de Gabinete bonaerense tras difundirse sus imágenes a bordo de un yate que navegaba por el Mar Mediterráneo, acompañado por la modelo Sofía Clerici. La publicación, el último sábado, de videos en los que su exesposa, Jesica Cirio, muestra un vestidor repleto de dólares, lo encuentra en el mismo ostracismo político. Sin embargo, la profunda huella de poder que tejió en la provincia de Buenos Aires durante más de una década se mantiene en estructuras estratégicas como la Legislatura bonaerense, las áreas que controlan el juego y controlan a los municipios, y la intendencia de Lomas de Zamora.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue durante años un reducto de poder para Insaurralde, que controló con la presidencia de Federico Otermín, su alfil político y sucesor como intendente de Lomas de Zamora. Para el exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof (el cargo se eliminó en 2023, luego del escándalo del “Yategate”), esa Cámara sigue siendo un sitio de referencia. Responden a él diputados provinciales como Juan Pablo De Jesús, exintendente del partido de La Costa. De Jesús fue una de las personas que fueron al country Fincas de San Vicente, donde Insaurralde tiene una casona, el 30 de septiembre de 2023, cuando estalló el caso del yate, según reveló LA NACION en mayo de 2024.

Marcela Basualdo, del distrito de San Miguel del Monte, es otra diputada provincial que responde a Insaurralde dentro del bloque de Fuerza Patria. El titular de la Cámara, Alejandro Dichiara, es un dirigente de vinculado con el exintendente de Lomas de Zamora y con Máximo Kirchner, a quien Insaurralde ayudó a llegar a la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, cargo que dejó este año. La Cámara de Diputados bonaerense cuenta con un presupuesto de $222.800.000.000.

En el Senado provincial tiene una banca otro alfil de Insaurralde, Adrián Santarelli, otro de los dirigentes políticos que el 30 de septiembre de 2023 ingresaron al country de San Vicente, según consta en los registros de entradas y salidas del barrio privado. Hasta diciembre pasado, integraba esa Cámara Gabriela Demaría, una dirigente del Partido de La Costa que responde al exintendente de Lomas de Zamora y que es síndico del Banco Provincia (fue nombrada en ese cargo en diciembre de 2025, como resultado de las negociaciones de Kicillof en la Legislatura para lograr que la aprobación de su pedido de endeudamiento).

El casamiento por civil de Insaurralde y Cirio

En las intendencias bonaerenses, además de Otermín en Lomas, responde a Insaurralde el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. En ese distrito está el Museo Histórico 17 de Octubre, en la quinta que fue propiedad de Juan y Eva Perón. Lo dirige Cristian Scollo, otro hombre ligado a Insaurralde.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos fue un resorte que controló Insaurralde a través de Omar Galdurralde, actual concejal de Lanús perteneciente a su estructura política. La titularidad del instituto que maneja el juego legal en la provincia de Buenos Aires está ahora en manos de Gonzalo Atanasof, un dirigente vinculado a Julio Alak. No obstante, en el organigrama permanecen funcionarios que provenían de la gestión de Galdurralde, como Sebastián Silvestre (director jurídico y legal), Diego Etcheverry (director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales) y María Laura Spinelli (directora de Sistemas).

En el Tribunal de Cuentas, organismo que controla los gastos y rendiciones de los municipios, se mantienen los Insaurraldistas Juan Pablo Peredo, exdirectivo de la firma de bingos Codere, como titular de la Vocalía de Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales. Peredo estuvo entre los dirigentes que ingresaron al country de San Vicente el día que estalló el yategate.

El ingreso a la Municipalidad de Lomas de Zamora, epicentro del poder de Insaurralde fabian-marelli-11419

También es cercano a Insaurralde el subsecretario Pablo De Rosa que está dentro del Tribunal de Cuentas como subsecretario de Jurisprudencia, Doctrina y Consultas. En la órbita de Pablo De Rosa está Florencia Stamato (directora general de Legislación y Jurisprudencia), exsecretaria de Insaurralde y sobrina del exintendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, a quien Insaurralde reemplazó en el cargo en 2009, cuando inició su seguidilla de mandatos municipales, que se extendió hasta 2021.

La única aparición pública que se conoce de Insaurralde luego de su salida del gobierno bonaerense fue en diciembre de 2025, cuando concurrió al cumpleaños de la hija del abogado Fernando Burlando.

En la Municipalidad de Lomas de Zamora, que tiene al frente a Otermín, su delfín político durante años, se observa desde 2023 un paulatino reacomodamiento de figuras en el gabinete local con mayor presencia de dirigentes que juran una lealtad mayor a Otermín que a Insaurralde. Si bien dejaron el puesto figuras relevantes del insaurraldismo como Martín Choren (era jefe de Gabinete), un lugar que ahora ostenta Sol Tischik (alineada con Otermín), otros leales a Insaurralde permanecen, como el caso de Matías Gasparrini, que es secretario de Gobierno. Permanecen también en el organigrama Matías Gasparrini y Mariano Ortega, aunque con papeles distintos a los de las épocas de Insaurralde. Las áreas de Ambiente, Obras Públicas, Educación y Seguridad tienen nuevos titulares.

Bajo el ala de Insaurralde, el actual intendente Otermín fue el encargado de los asuntos de prensa de Insaurralde, desde cargos municipales como el de secretario de Comunicación y Cultura. Dio el gran salto cuando fue electo diputado provincial y titular de la Cámara de Diputados bonaerense. El 30 de septiembre de 2023, fue otro de los dirigentes que concurrieron al country de San Vicente en el que vivía Insaurralde.