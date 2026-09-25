Insólito ataque de Milei: un equipo de periodistas fue perseguido por la justicia de Insfrán y el Presidente acusó a la prensa

El presidente Javier Milei tuiteó un insólito ataque al periodismo como reacción a la persecución sufrida por un equipo de LA NACION que viajó a Formosa, mostró las condiciones de pobreza en las que vive un pueblo originario, fue amenazado por la policía provincial y resultó condenado por un juez ligado a Gildo Insfrán a cinco días de arresto.

Lejos de solidarizarse con los periodistas perseguidos, Milei tuiteó: “TIRO POR LA CULATA. Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas. CIAO!”

“Hambre de Futuro” es una sección de LA NACION que visibiliza realidades de personas que viven en la pobreza, con un equipo que recorre todos los rincones de la Argentina. Dedicó varios capítulos a la situación de comunidades formoseñas y uno de ellos fue el que motivó las actitudes amenazantes de la policía de Insfrán y la condena judicial.

Gildo Insfrán y el titular del IPS, Edgardo Pérez, posan con el "Yacaré", la mascota oficial de los Juegos 2026, tras votación online entre 16 animales de la fauna autóctona.

La sentencia del juez Omar Padilla, exconsejal del gildismo y militante peronista, consideró a los enviados Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo. Dos requisitos que no son exigibles. En la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista o difundir información, actividades protegidas por la Constitución Nacional.

El juez Omar Padilla

Después de publicar su tuit, Milei reposteó además el comentario de un seguidor a su mensaje. “NOL$ALP”, decía. La fórmula libertaria que significa “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

TIRO POR LA CULATA

Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas.

CIAO! https://t.co/MkOD2k4VhR — Javier Milei (@JMilei) September 25, 2026

Al ataque de Milei a la prensa se sumaron referentes de su tropa digital. La diputada nacional Lilia Lemoine tuiteó, en un reposteo del mensaje de su jefe político: “El periodismo que mientras trabaja activamente para que Argentina se parezca a Formosa... genios”.

Daniel Parisini, que tuitea como Gordo Dan, denunció un supuesto silencio del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), pese a que esta asociación ya se había pronunciado contra la condena.

“JAVI Y FOPEA QUÉ DIJO? NO LO ENCUENTRO POR NINGÚN LADO”, tuiteó el viernes por la mañana. La noche previa, Fopea había dado a conocer un comunicado en el que expresó su “firme rechazo” a la sentencia del juzgado de Las Lomitas que sancionó a los enviados. Se trata de un tema que Fopea viene siguiendo.

#FOPEALibertadDeExpresion 📍 FOPEA rechaza la condena judicial contra periodistas de La Nación en Formosa y alerta por la criminalización de la labor informativa



👉🏻 El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su firme rechazo a la Sentencia N.º 351/2026, dictada por el — FOPEA (@FOPEA) September 25, 2026

El año pasado había denunciado públicamente que al equipo de LA NACION lo habían seguido en Formosa con vehículos sin identificar, vigilado, retenido durante dos horas y denunciado.