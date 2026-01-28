Insultos, silbidos y cánticos contra Sebastián Pareja: recrudeció la interna libertaria en la cumbre de La Derecha Fest en Mar del Plata

Desde que salió victorioso de las legislativas de octubre pasado, el presidente Javier Milei buscó aplacar la feroz interna que agrietaba a su Gobierno: la disputa de poder entre territoriales y celestiales. Con el ascenso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el líder de La Libertad Avanza (LLA) había conseguido armonizar el vínculo entre su hermana, Karina, siempre apuntalada por los Menem, y Santiago Caputo, principal asesor presidencial y mentor de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que lideran Daniel Parisini y Agustín Romo. En la Casa Rosada apuestan a preservar la tregua al menos hasta marzo, porque no quieren interferir con el gran objetivo que se fijó Milei: aprobar la reforma laboral en el Congreso en las sesiones extraordinarias.

No obstante, la pelea interna en LLA recrudeció anoche durante la cumbre de La Derecha Fest en Mar del Plata. Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, fue blanco de insultos y cánticos de militantes libertarios cuando se subió al escenario para presentar a Milei, el orador principal de la velada.

Insultos y cánticos contra Sebastián Pareja en La Derecha Fest

La encargada de presentarlo fue la diputada nacional Lilia Lemoine. “Hola, Mar del Plata. Hola, Buenos Aires. ¡Vamos La Derecha Fest, carajo", exclamó Pareja, apenas salió a escena en la “cumbre antizurda”.

De inmediato, un grupo de seguidores de LLA que se acercaron hasta el parador donde se montó el evento comenzaron a silbar e insultar a Pareja. También corearon el pseudónimo de Esteban Glavinich -TraductorTeAma en la red social “X”-, uno de los referentes de las milicias digitales de Milei que tiene un encono personal con el diputado nacional y referente de los territoriales en Buenos Aires.

“Pareja, compadre, la concha de tu madre”, entonaron.

Frente a los gritos, el colaborador de Karina Milei exclamó: “No se confundan, muchachos. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera”.

Glavinich denunció que fue agredido por Pareja durante el cierre de la campaña de LLA que encabezó Milei en Rosario, en octubre del año pasado. Ese día el armador le pegó una trompada al tuitero y militante cuando se lo cruzó en el Parque España.

Como es de público conocimiento mañana jurarán los nuevos diputados electos en el Honorable Congreso de la Nación.

En un mensaje que publicó en las redes sociales, Glavinich dijo que Pareja le advirtió que tenía que “boquear menos”. Es que el tuitero había cuestionado en varias oportunidades el armado político del titular de LLA en Buenos Aires. Repudiaba que hubiera apostado por sumar dirigentes con pasado en el kirchnerismo, como Ramón “El Nene” Vera, referente de Pareja en Moreno y armador en la primera sección electoral. De hecho, Glavinich se cruzó públicamente con Vera después de la derrota que sufrió Milei en las elecciones bonaerenses de septiembre último.

“El diputado electo, profesor de derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, funcionario Nacional y senador provincial en goce de licencia con fueros [por Pareja] cobardemente me puso un piñón en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, e inmediatamente, huyó corriendo del establecimiento”, señaló Glavinich.

Tras una nueva edición de La Derecha Fest, Pareja, que estuvo acompañado por Carlos Curestis y Miriam Niveyro, dos integrantes de su tropa, se enfocó en la batalla con el peronismo por el control de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. Es sabido que Pareja aspira a posicionarse como el eventual candidato a gobernador de LLA en 2027. Ese lugar también es codiciado por Diego Santilli, ministro del Interior y representante de Pro, la fuerza de Macri, en el Gabinete.

Javier Milei, durante el evento La Derecha Fest en Mar del Plata Presidencia

Santilli quedó bien ubicado después de que lograra revertir el resultado en la provincia en las legislativas nacionales de octubre. Si bien no pudo figurar al tope de las boletas de LLA tras el escándalo que terminó con la candidatura de José Luis Espert, se puso al hombro la campaña y se quedó con la cucarda de haber derrotado al kirchnerismo. Pareja había sido objetado por la estrategia que derivó en la derrota de septiembre, cuando Axel Kicillof, apuntalado por el aparato de los intendentes del PJ, doblegó con comodidad a los libertarios.

“Vamos a dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires que durante años solo benefició a la casta y perjudicó a los bonaerenses”, afirmó Pareja.

Luego, completó:“Y vamos a construir una provincia de cero, que deje de darle la espalda a la gente. Terminar con el último reducto K es la batalla más importante que tenemos hoy en nuestro país”.