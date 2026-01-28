Desde la oposición cuestionaron a Milei por cantar en Mar del Plata mientras avanzan los incendios en la Patagonia

Diputados de la oposición cuestionaron al presidente Javier Milei por sus presentaciones de anoche en Mar del Plata, especialmente por haber cantado y bailado “El rock del gato” en el escenario del teatro Roxy, donde su expareja Fátima Flórez presenta su show. Los críticos hicieron hincapié en los incendios de la Patagonia y reclamaron la inclusión del proyecto de Emergencia Ígnea en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) publicó hoy un video que fusiona imágenes de Milei en el escenario y de los incendios en el sur: “El show tiene un costo altísimo. Mientras la Patagonia se incendia, el Presidente se divierte cantando. Y al no ampliar el temario de las sesiones extraordinarias, impide que el Congreso trate la Emergencia Ígnea y Ambiental”, expresó.

En la publicación, agregó: “230.000 hectáreas de patrimonio natural en llamas. Once veces la ciudad de Buenos Aires. Flora, fauna, biodiversidad, suelos y ecosistemas arrasados. Pérdidas ambientales y materiales irreversibles, daños económicos incalculables y comunidades enteras marcadas para siempre. Miles de argentinos con su vida, su propiedad y su futuro en riesgo. Y el Presidente… Emergencia ígnea y ambiental ya en sesiones extraordinarias”.

Pérdidas ambientales y materiales irreversibles, daños económicos incalculables y comunidades enteras marcadas para siempre.

Por su parte, el diputado nacional Juan Grabois (Unión por la Patria) realizó anoche una crítica similar: “La Patagonia arde, los brigadistas están exhaustos, faltan recursos, la gente no da más. Hay mucha indiferencia frente a esta tragedia y el sinvergüenza de Milei boludeando en Mar del Plata. Se tiene que declarar y aplicar ya la Emergencia Ígnea. Reaccionemos”.

Su compañera de bloque, Natalia Zaracho, se sumó a las críticas al jefe del Estado: “La Patagonia se quema y el Presidente de joda. Mientras los brigadistas le ponen el pecho al fuego en el Sur, en Mar del Plata parece que no pasa nada. Demasiado circo”. Además, compartió un video en el que mostró un compilado de los incendios junto al registro de Milei cantando en el escenario.

La Patagonia se quema y el Presidente de joda. Mientras los brigadistas le ponen el pecho al fuego en el Sur, en Mar del Plata parece que no pasa nada. Demasiado circo 🤡

Apenas unas horas antes de las presentaciones que protagonizó ayer Milei en Mar del Plata, y con conocimiento de la agenda que esperaba al Presidente, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) alzaron un pedido conjunto al Congreso para que trate con “urgencia”, en las sesiones extraordinarias de febrero, el proyecto de ley de Emergencia Ígnea, en el marco de los incendios que quemaron 230.000 hectáreas de la región.

“La Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, escribió Torres en X.

Junto a los gobernadores de la Patagonia solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, impulsada por nuestros legisladores.



Frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias…

En tanto, el pampeano Ziliotto publicó: “Proteger nuestros recursos naturales debe ser una cuestión y una política de Estado. Y la acción para hacerla realidad será el trabajo articulado, más allá de las ideologías y de las competencias jurisdiccionales de cada gestión de gobierno”.