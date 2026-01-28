Los gremios presionan a los gobernadores por la reforma laboral y amenazan con un paro

Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional de Fuerza Patria, planteó públicamente la postura de un sector importante de la CGT: presionar a los gobernadores para intentar frenar el proyecto de ley de reforma laboral que envió la Casa Rosada.

“Espero que los gobernadores no le presten los votos al Presidente”, apuntó Palazzo en AM 530. Y añadió: “Los gobernadores no deben limitarse a la discusión de sacar el paquete fiscal que necesitan para acompañar las leyes, que no sean verdugos de la quita de derechos de los trabajadores”.

El diputado nacional Sergio Palazzo Alessia Maccioni - LA NACION

“El Gobierno no está juntando los votos suficientes y espero que no lo haga. Sacaron un dictamen con el que tuvieron varias diferencias con sus propios aliados. Si tuvieran los votos, hubieran adelantado las extraordinarias”, sugirió el bancario, uno de los interlocutores sindicales de Máximo Kirchner.

“Si el Gobierno continúa en la tozudez de mantener este proyecto, se va a terminar en una medida de fuerza”, advirtió Palazzo, y adelantó: “La acción gremial que ya hubo en diciembre debe ponerse más dura, y tiene que haber una fuerte movilización al Senado cuando se trate”.

La convocatoria de la CGT en diciembre pasado, en rechazo de la reforma laboral Nicolás Suárez

“La responsabilidad del rechazo a la reforma laboral es de todos. Alguien tiene que decirles a los diputados y senadores que aprobar un proyecto de estas características es traicionar a la clase trabajadora, a la cual después se le va a pedir el voto”, advirtió Palazzo, que rechazó el contenido de la iniciativa, que se debatirá a partir del 11 de febrero en el Senado. “No hay un sólo artículo de esa ley que sea beneficioso para los trabajadores. Por el contrario, son todos perjudiciales y favorecen al sector empresario”, consideró Palazzo.

Cumbre en la UOM

Por segunda vez en una semana, se reunirán esta tarde organizaciones sindicales en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para presionar a la CGT a definir una medida de protesta antes del tratamiento del proyecto de reforma laboral.

Abel Furlán, titular de la entidad, encabezará el encuentro, al que se sumarían también dirigentes de la CTA.

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

El encuentro será una “continuidad del frente de unidad gremial consolidado”, según precisaron desde la UOM en un comunicado. Se evalúa una movilización o un paro general para el día en que se trate el proyecto.

Furlán también se sumó a las advertencias a los gobernadores en declaraciones radiales: “Tienen que saber que va a tener costo esa decisión. No pueden atribuirse la representación de los intereses de los trabajadores en una discusión tan profunda sobre derechos laborales”.

Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, evitó hoy dar señales sobre una eventual medida de fuerza, aunque rechazó también la iniciativa. “Nosotros nos mantenemos en nuestra posición de rechazo, igual que desde el principio. Hemos tratado de llevar adelante gran cantidad de reuniones con senadores y diputados, que tienen la responsabilidad de decidir si este proyecto va a transformar el trabajo de los argentinos o no”, dijo el dirigente del Sindicato del Seguro en declaraciones a Futurock.