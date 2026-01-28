Javier Milei cerró La Derecha Fest: recordó la condena de Cristina Kirchner y volvió a apuntar contra el periodismo y el sector empresario

MAR DEL PLATA. El reloj marcaba puntual la medianoche cuando Javier Milei, después de cantar rock en un teatro y ahora por fin frente a una tribuna plena de de sus ideas, cerraba aquí ante varios miles de sus seguidores su segunda escala del “Tour de la gratitud” con una arenga a profundizar el proyecto político que encabeza. “Hagamos grande a Argentina”, les reclamó al cabo de un discurso de media hora cargado de citas, con gruesas pinceladas de antikirchnerismo y alusiones claras a recientes cruces con el sector empresario.

“La única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio”, dijo el Presidente. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, afirmó en lo que se leyó como referencia a las críticas que lanzó al grupo Techint, que lidera Paolo Rocca. Y siguió: “No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos”.

Picante como en sus mejores momentos, metió dedo en la llaga allí donde le puso punto final al Derecha Fest, convocado por algunos de sus principales referentes políticos. Por eso volvió a recordar a la expresidenta Cristina Kirchner y su condena. “Cristina tobillera”, cantó para acompañar lo que había comenzado en el público. “Saquen el pingüino del cajón…”, arrancó solo y buscó el coro de sus fieles.

En ese mismo tenor le apuntó a todo frente progresista o de izquierda. “Se les viene la noche”, dijo en tono amenazante y les recordó que, desde sus votos y elección de proyecto político, la lectura que hace es que “la gente dijo basta de empobrecernos”.

También le dedicó en varias oportunidades algunas acusaciones a los medios de comunicación y quienes son algunas de sus voces. “Se dedican a mentir”, acusó, los trató de cómplices y apuntó contra “periodistas corruptos”. Dio por hecho que sectores interesados en negocios les ponen “toneladas de guita”.

Este encuentro se desarrolló en un parador lindero al Faro de Punta Mogotes donde durante esta temporada se celebran recitales y shows en vivo. Aquí fueron las denominadas Fuerzas del Cielo las que coparon el espacio y generaron esta actividad que complementó esta escala de más de 30 horas que Milei tuvo en Mar del Plata. La inició con una caminata y caravana por calle Güemes, continuó este martes con visita al Parque Industrial local, luego fue estrella invitada en la obra teatral “Fátima Universal”, donde cantó con Fátima Flórez “El rock del gato” y a las 23 partió con su comitiva a toda velocidad con rumbo a las playas del sur.

Milei en el show de Fátima Florez

La previa de la Derecha Fest, que comenzó poco después de las 20, fue con algunos discursos de varios voceros del espacio. En la lista incluyeron a Patricia Pastorino, Guillermo Montenegro, Guillermo Ballerini, Nicolás Márquez y Agustín Laje. Lo presentaron como el “festival anti-zurdo” y los maestros de ceremonia fueron los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio Figliuolo. Por allí también anduvo Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, que dejó un mensaje claro: “No se confundan, el enemigo no está adentro, lo tenemos afuera”, planteó frente a algunas diferencias que siempre parecen aflorar en el interior de la fuerza.

A ese escenario de Playa Horizonte del Sol llegó luego de un baño de apoyo que había encontrado afuera y adentro del teatro Roxy. Pero a la salida lo sorprendió, menos de diez metros de su vehículo oficial, una cantidad de espectadores que salían de un recital y lo insultaron. “Hijo de puta”, le cantaron.

A velocidad inesperada lo trasladaron en un recorrido desde pleno centro, que en condiciones normales demanda casi media hora. Ingresó ovacionado, otra vez y como en las mejores citas partidarias con el tema “Panic Show”, de La Renga. Casi su himno de campaña desde que se sumergió y avanzó en política.

Javier Milei, en el festival Derecha Fest Mara Sosti

“Demostré que el liberalismo es superior en efectos prácticos”, les dijo a sus más fieles y volvió a la carga contra el Estado. “La gente prospera cuando se le saca de encima”, dijo al valorar sus esfuerzos para avanzar por el proyecto que encara desde que asumió el poder, en 2023.

Insistió allí que sus propuestas, poco a poco, encontraron respuestas y adhesión. Por eso valoró esta recomposición de fuerza y poder que se logró en la última elección que permitió sumar más representación legislativa. “Aumentamos la distancia sobre la oposición”, destacó y allí reconoció a su hermana, Karina. “Gracias Jefe”, remarcó.

El discurso que leyó lo inundó de citas y referentes. Algunas de la más profunda doctrina libertaria. Otras más coloquiales, entre las que sumó expresiones de Henry Ford hasta de Elon Musk. Siempre para realizar las virtudes de la causa que alienta.

“La Argentina tiene proteccionistas populistas”, ironizó y dijo que más allá de cualquier propuesta en curso, “el verdadero camino es el de la derecha liberal libertaria”. Se despidió de su gente con su clásico “viva la libertad, carajo” a repetición y un tema de La Beriso, llamado “Vamos por la Gloria”. “La victoria va llegando”, dice su letra.