Inundaciones en Tucumán: un drama humanitario y los fondos que el gobierno de Jaldo recibió y no usó

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- La reciente catástrofe hídrica que golpeó al sur de Tucumán no parece ser solo una cuestión de la naturaleza. Los números oficiales comienzan a hablar y dibujan un escenario que indigna a los vecinos. Según un relevamiento sobre el Boletín Oficial, entre enero de 2025 y marzo de 2026, el gobierno provincial de Osvaldo Jaldo recibió importantes giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados específicamente a prevenir el desborde de ríos y canales, pero los fondos quedaron mayormente “en el cajón”.

Durante todo el 2025, la provincia fue beneficiaria de transferencias por parte del gobierno nacional bajo el concepto de ATN para el Plan Pre-Lluvia por $35.000 millones. Sin embargo, de acuerdo con los decretos publicados el Ejecutivo tucumano solo ejecutó $10.515 millones, lo que representa un 30% del total disponible.

El cronograma de ingresos, según los decretos analizados, muestra un flujo de fondos que nunca se detuvo: $5000 millones el 13 de mayo de 2025 (Decreto 1117/3), $3500 millones (Decreto 1627/3) el 18 de junio, $3500 millones el 22 de julio (Decreto 2037/3), $5000 millones el 5 de noviembre (Decreto 3341/3) y $20.000 millones el 16 de diciembre (Decreto 3843/3).

Niogasta inundado, una postal del drama en Tucumán

El Plan Pre-Lluvia tiene un objetivo operativo crítico: el alquiler de maquinaria pesada para el dragado de ríos y la limpieza de canales para que el agua escurra sin obstáculos. Pese a la urgencia, los registros de gastos son escuetos:

Mayo: se solicitaron $10.000 millones para “Construcciones en bienes de dominio privado” (Decreto 1118/3).

Julio: se destinaron $180 millones al alquiler de maquinarias.

Noviembre: $335 millones para el mismo fin

El resultado de la gestión saltó a la vista: familias evacuadas, pérdidas materiales totales y localidades aisladas por el barro.

Jaldo es uno de los gobernadores peronistas que mantiene una buena relación con el gobierno de Javier Milei. Sus diputados y senadores, separados de los bloques de Unión por la Patria, suelen acompañar en el Congreso las iniciativas libertarias.

Un pueblo olvidado

A solo 10 kilómetros de La Madrid, donde fue golpeado el diputado nacional libertario Federico Pelli, familias enteras sobreviven aisladas desde hace dos meses. Sin luz, sin agua potable y sin rastro del delegado comunal, dependen de la ayuda de voluntarios que arriesgan su vida para llevarles alimento.

Un diputado libertario sufrió un violento ataque en Tucumán

En Niogasta el tiempo se detuvo el 15 de enero. Es una isla de barro y abandono, donde la única ley que rige es la de la supervivencia.

La ayuda oficial brilla por su ausencia, pero la solidaridad civil se organiza. Edgardo Barrionuevo, titular de Guardavidas Unidos, se convirtió en el rostro de la esperanza para decenas de familias que quedaron atrapadas en sus hogares.

Barrionuevo y su equipo no llegan en camionetas oficiales ni en helicópteros sanitarios: llegan remando. “Tenemos que hacer cuatro kilómetros en medio del agua, arriba de los kayaks, para poder alcanzarles un poco de mercadería a los vecinos aislados”, relata con la voz cansada por el esfuerzo físico. El trayecto es peligroso, el agua esconde trampas y la corriente no perdona, pero es la única vía para que el hambre no sea peor que la inundación.

Tucumán: Los voluntarios que llegan a donde no aparece el gobierno

La situación sanitaria en Niogasta es crítica. La falta de energía eléctrica no es solo una incomodidad; es la imposibilidad de acceder al agua potable.

Carolina Cardozo, vecina del lugar, resume la desesperación en un pedido que suena a ruego desesperado: “Pedimos que nos conecten al menos dos horas la energía eléctrica. Solo eso. Dos horas para que podamos prender la bomba, llenar el tanque de agua y poder bañarnos”.

Vecinos de Niogasta, Tucumán

La higiene se volvió un lujo imposible. Entre el agua estancada y el calor sofocante, el riesgo de enfermedades aumenta cada hora. Carolina no oculta su bronca y apunta directamente contra la autoridad local: “El delegado comunal no aparece”. Es la frase que se repite en cada rincón de Niogasta: el hombre que debería gestionar la asistencia es, para los vecinos, un desaparecido más de esta tragedia.

Niogasta no es una inundación de ayer. Los vecinos llevan sesenta días chapoteando y sin asistencia. En esta zona del sur tucumano la falta de limpieza de cauces y defensas es una sentencia de aislamiento.

En Niogasta, la respuesta es el silencio del agua y el esfuerzo de unos guardavidas que hacen lo que el gobierno parece decidido en no hacer.