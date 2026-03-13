Cuatro días bajo el agua: en Tucumán hay cerca de 10.000 evacuados y se espera que mejore el clima

Desde hace cuatro días, el sur tucumano vive bajo agua. La Madrid quedó como epicentro del desastre y la cifra de personas que debieron dejar sus casas trepó a 10.000, de las cuales unas 5500 corresponden solo a esa localidad que tiene poco más de 6000 habitantes, según informó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Públicos, Marcelo Nazur.

Mientras las aguas comienzan a ceder en algunos sectores, Defensa Civil provincial montó operativos para abrir paso, asistir a familias y planificar el regreso ordenado. La Ruta Nacional 157 fue rota en tres puntos para facilitar el drenaje hacia La Madrid; primero se habilitó un paso peatonal provisorio y avanzan los trabajos para restituir la calzada. La repartición también reportó descenso de niveles y de la baja del dique Escaba.

LN+: inundaciones en Tucuman

El Comité de Emergencia provincial se reunió en La Madrid, localidad situada a unos 100 kilómetros de la capital provincial, para coordinar la recuperación de servicios y la limpieza del pueblo. El esquema prevé 15 frentes de trabajo con equipos de municipios cercanos y comunas; además, se evalúan viviendas y se organizan operativos para restablecer agua potable y energía eléctrica. “La gente ya está regresando a sus casas, especialmente en la zona conocida como La Banda”, informaron en la mesa de coordinación, que mantendrá presencia permanente en el territorio.

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) relevó seis pozos en la localidad y definió, junto a EDET, la provisión eléctrica indispensable para ponerlos en marcha; si no fuera posible, utilizarán grupos electrógenos, con la meta de tener los pozos operativos en las primeras horas de mañana sábado.

Cerca de 10 mil personas fueron evacuadas tras las inundaciones en Tucumán Fernando Font

En paralelo, se desplegaron camiones desobstructores para apoyar el saneamiento urbano. Desde Vialidad provincial y nacional, el objetivo es reponer la transitabilidad de la Ruta 157 en los tres cortes, de modo de permitir el ingreso sostenido de maquinaria y asistencia.

Nazur detalló además el estado de la red vial: la ruta provincial 323 fue abierta para permitir el escurrimiento y ya está habilitada; la ruta 320 continúa intransitable con tres cortes, y la Ruta 157 sigue cerrada para tránsito general. Sobre el sistema hídrico, indicó que Escaba está en el labio del vertedero (cota 626,5) y eroga 120 m³/s, en niveles calificados como normales; el arroyo San Ignacio bajó y el río Marapa descendió 1,2 metros, lo que dio alivio a La Madrid y permitió accesos alternativos por Graneros.

Para el dique El Cadillal, se aplican protocolos con aumento gradual de erogación —hasta 300 m³/s— para mantener la cota de espera, medida que podría complicar barrios asentados en el paleocauce del río Salí.

El agua aún no baja en el sur de Tucumán que lleva días con personas evacuadas Fernando Font

En las próximas horas, el Comité de Emergencia proyecta mapear la ciudad por barrios y diagramar la vuelta a casa con cuadrillas de limpieza, desinfección y restablecimiento de condiciones básicas.

Por si parte, el Sistema Provincial de Saludo (Siprosa) instaló un hospital móvil en apoyo a las atenciones de salud en territorio. La prioridad oficial, remarcaron, es garantizar seguridad, servicios esenciales y abastecimiento mientras se normaliza la circulación.

La transitabilidad en la Ruta 157 seguirá limitada durante la recuperación: habrá uso provisorio solo para residentes y tareas operativas, a fin de facilitar el ingreso y el regreso de vecinos a sus hogares sin interferir con las obras. En simultáneo, equipos continúan evacuando personas aisladas en parajes rurales como Las Barrancas y Sol de Mayo, con apoyo aéreo desde el centro logístico apostado en el ingreso a La Madrid.

Defensa Civil explicó que el fenómeno alcanzó una cuenca amplia: no fue solo la lluvia local, sino también aportes de Catamarca y de la cuenca baja de Graneros, con localidades como Yanima y Escaba, lo que aceleró el escurrimiento hacia el sur tucumano. Con el agua en retroceso y el tiempo estable, la provincia pasó a fase de recuperación temprana: despeje de calles, saneamiento de espacios públicos y evaluación de daños en viviendas e infraestructura.

El Gobierno provincial subrayó que, más allá del alivio parcial, la emergencia no terminó. El plan de trabajo incluye recomposición del tendido eléctrico domiciliario con apoyo de escuelas técnicas y centros de formación profesional, que colaborarán —junto a sus docentes— en tareas de reparación y seguridad en los hogares, comenzando por un relevamiento de 1000 domicilios.

🔵 "Acá lo que se necesitan son obras"



Una vecina afectada por las inundaciones en Tucumán se refirió a la situación en la provincia y le envió un mensaje a la política: "Se necesita gente que no sea egoísta y que asuma cargos públicos pensando en los demás".



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“Entraron a robar”

“Se nos mojó todo y ahora empezaron a entrar a robar”, contó a LN+ un vecino de La Madrid que permanecía evacuado junto a su familia desde hace días. Relató que el agua ingresó tan rápido que no pudieron salvar casi nada y que, mientras esperaban que bajara el nivel para volver a su casa, les avisaron que desconocidos habían forzado la vivienda de su hermano. “Anoche me dijeron que entraron a robar; no sé qué se llevaron, pero algo le sacaron”, explicó.

El hombre vivía con su hermano, su hermana y su madre, y aguardaba la autorización oficial para regresar, aunque el miedo a perder lo poco que les quedó crecía con las horas. Contó que en su casa el agua ya bajó, pero que todo quedó cubierto de barro. “ Ya podría ingresar a acomodar un poco y limpiar, porque se llenó de barro mi casa . Estamos esperando eso para volver hoy a la tarde”, dijo. A su alrededor, equipos de Defensa Civil y bomberos le informaron que el nivel del agua descendió cerca de un metro y que los accesos podrían habilitarse de manera gradual.

Pese al daño, el vecino aseguró que logró rescatar parte de sus pertenencias porque se quedó “hasta el final” cuando el agua subía. “Subimos las cosas más arriba y bastante se salvó. Dentro del panorama feo, algo bueno”, sintetizó.

Contó que recién se fue cuando el nivel le llegó a “un metro y medio”. Ahora, solo espera poder volver con su familia para recuperar lo que quedó en pie y evitar nuevos robos en medio de la emergencia.