Quién es Ariel Vallejo, el financista con pedido de detención que está vinculado a Chiqui Tapia

Este miércoles, la Justicia y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pidieron la detención de Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cercano a Claudio Chiqui Tapia e involucrado en la causa por presunta asociación ilícita por lavado de dinero. El banquero había sido llamado a declarar esta mañana pero, ante su ausencia, la fiscal pidió su arresto.

Vallejo es dueño de Sur Finanzas: tal como consignó LA NACION, inyectó en el mercado un capital inicial ilícito de 108.138.762 dólares, provenientes de infracciones al régimen cambiario y de intermediación financiera no autorizada mediante las sociedades que constituyeron su financiera.

Entre sus bienes se incluyen una flota de autos de alta gama a su nombre, de su familia y sus empresas que acumuló junto con su madre —Graciela Vallejo, también llamada a declarar— y su exsuegra, y que incluyen un Audi, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Land Rover BMW y una Ferrari California destinada a su uso personal, que estacionaba frente a la financiera.

Diez de esos autos fueron secuestrados por el juez Luis Armella, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero (Procelac). Incardona fue quien finalmente pidió este miércoles su detención.

Vallejo y Tapia en el predio de la AFA

Causa por lavado de dinero

El juez federal Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran esa entidad. El juez consideró que Vallejo era la cabeza de la organización, integrada por otras catorce personas.

Además, Sur Finanzas es el sponsor oficial de las selecciones nacionales, el contrato de mayor envergadura económica que tiene la firma. Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield. Luego, ARCA denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.

Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, se apuntaba a lavado de dinero.

Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo Incardona al pedir las indagatorias.

Vallejo y Chiqui Tapia

La fiscalía también cree que hubo acuerdos entre Sur Finanzas y las dirigencias de los clubes con los que se firmaron los contratos. Las operaciones y contratos fueron con Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras, que la Justicia considera sospechosas.

Además de Vallejo, su madre, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.

El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la exsuegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.

Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.