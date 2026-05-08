Amplían la denuncia contra la AFA y Tapia por facturas truchas para evadir $300 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Claudio “Chiqui” Tapia, su presidente, por evasión fiscal agravada por el uso de facturas truchas para evadir unos 300 millones de pesos tras detectar proveedores apócrifos.

La denuncia de la ARCA -a la que accedió LA NACION- será investigada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que ya procesó a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión.

Ahora la ARCA amplió esa denuncia y pidió que se investigue el delito de asociación ilícita fiscal que abarca a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, y a integrantes de la Comisión Directiva de la organización.

En diciembre del año pasado, la ARCA había denunciado a la AFA y a sus autoridades por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos.

La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.

De acuerdo a la denuncia original , el eventual delito denunciado por la ARCA es por $7.593.903.512.

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