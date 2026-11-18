COMODORO RIVADAVIA.− La Justicia de Chubut abrió una investigación penal contra dos abogados que durante años representaron al empresario Cristóbal López, acusados de haberlo estafado con el cobro duplicado de honorarios. Según la fiscalía, los letrados Esteban Marcos Angjelinic y Daniel Osmar Herrera obtuvieron una regulación judicial por trabajos que ya habían sido pagados y le causaron al empresario un perjuicio estimado de manera provisoria en $259.303.026,06, más actualizaciones e intereses.

El fiscal general jefe de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, comunicó al juez penal la apertura de la investigación preparatoria y pidió que se fije la audiencia prevista en el artículo 274 del Código Procesal Penal. En el escrito, fechado el 13 de octubre, les atribuye a ambos, en calidad de coautores, los delitos de estafa y estafa procesal, encuadrados en los artículos 45, 172 y 173 inciso 8 del Código Penal. La audiencia se fijó para el 3 de diciembre.

“Han abusado de la confianza de su cliente para estafarlo, con el fin de cobrar dos veces los honorarios que ya les habían sido abonados”, sostuvo el fiscal. Y agregó que, “con las reiteradas presentaciones judiciales, han hecho incurrir en el error al juez civil y a los camaristas, para que regulen los honorarios que no les corresponden por ley”.

López y Herrera mantuvieron durante mas de dos décadas una relación cercana, ahora en medio de una ruptura a raíz del reclamo del empresario.

La maniobra

El caso se originó en el expediente “Zamora, Raúl Esteban c/ López, Cristóbal Manuel s/ Ejecutivo - Embargo preventivo”, iniciado en 2017 ante el Juzgado de Ejecución N° 2 de Comodoro Rivadavia, a cargo del juez Eduardo Rolinho. Angjelinic y Herrera representaban allí, con poder, a Cristóbal Manuel López y a su hijo, Cristóbal Nazareno López.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el 4 de mayo de 2021 los abogados cobraron la última factura del estudio, por $195.834.670, y ese mismo día renunciaron a la representación.

Al día siguiente, el juez Rolinho tuvo presentes las renuncias. “Hasta ese momento, todos los honorarios profesionales habían sido abonados por López, por todos los servicios prestados por el Estudio Jurídico Herrera-Angjelinic y durante todos los meses que duró la relación con el cliente”, afirma el dictamen.

Para el fiscal, el delito empezó a ejecutarse cuando los letrados presentaron las renuncias y pidieron que en ese mismo trámite se regularan unos honorarios que, según el dictamen, “por ley no estaban habilitados a solicitarlos”. El escrito subraya además que nunca se modificaron las condiciones pactadas en el contrato profesional.

Según la acusación, los abogados tampoco le entregaron a López “carta de pago, recibo u otro documento de análogos efectos” y, “sabiendo lo que hacían”, le impidieron demostrar que los honorarios ya estaban pagados. “Esa situación la provocaron con el conocimiento e intención de cobrar por segunda vez todos los honorarios que ya habían cobrado, mes a mes con las facturas que ellos generaban y entregaban para el cobro”, sostiene el texto.

La maniobra, siempre según la fiscalía, alcanzó a los jueces. “No sólo estafaron a López, sino que hicieron incurrir en el error al juez Rolinho al no decirle que venían cobrando todos los meses los honorarios, provocando la estafa procesal”, escribió Díaz Mayer. Lo mismo habría ocurrido en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que al revisar la regulación confirmó que el empresario debía pagar. La sentencia interlocutoria del 7 de junio de 2024, que modificó el monto fijado en primera instancia, es la que hoy la fiscalía toma como medida del perjuicio.

“Herrera y Angjelinic utilizaron la vía procesal ejecutiva, con pleno conocimiento jurídico, ellos eran justamente los abogados litigantes, para cometer el delito de estafa que pergeñaron, en conjunto”, concluye el dictamen.

Una relación de décadas

Angjelinic integró durante décadas el estudio Herrera, Angjelinic y Asociados, un bufete vinculado a los negocios y los litigios de López en Comodoro Rivadavia.

El vínculo se rompió de manera escalonada. En 2023, López firmó con otros socios del estudio un acuerdo notarial que reconocía los honorarios cancelados y rescindía la relación contractual. En agosto de 2025 se conoció que el empresario había denunciado penalmente a Angjelinic. Representado por los abogados Darío Sekarich y Fernando Sicilia, López manifestó su intención de constituirse como querellante en la causa.

El conflicto también llegó al ámbito profesional. El Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia abrió un expediente en su Tribunal de Disciplina para analizar posibles faltas éticas y, en 2025, pidió cautela públicamente y recordó la vigencia del principio de inocencia y del derecho de defensa.

Hasta el momento no trascendió la posición de los abogados frente a la acusación. El fiscal pidió dar intervención a la Defensa Pública.

Lo que viene

La audiencia del 3 de diciembre será el primer paso formal del proceso. Allí, la fiscalía expondrá los hechos y la calificación legal, y el juez penal resolverá si se abre la investigación preparatoria, la etapa en la que se reúnen las pruebas para determinar si el caso llega a juicio. Será también la primera oportunidad para que los imputados fijen su postura ante un juez.

La calificación y el monto son provisorios y pueden modificarse a medida que avance la pesquisa. En paralelo, sigue abierta la vía disciplinaria en el Colegio de Abogados, que podría derivar en sanciones profesionales con independencia del resultado penal.