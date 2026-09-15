Ishii criticó a Kicillof luego de un cambio en la cúpula policial de José C. Paz, decidido en La Plata

El senador provincial bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, le pidió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, “que se ponga a laburar” y que deje “de hacer política”. Los cuestionamientos del exjefe comunal se conocieron luego de que el gobierno bonaerense relevó a la cúpula policial del distrito, días después del conmocionante crimen de David Elías Ojeda Vázquez, quien fue asesinado por delincuentes que le robaron su moto, un caso que derivó en una marcha en reclamo de justicia en las calles del municipio que Ishii controla políticamente casi desde su fundación en 1995.

“El gobernador se tiene que poner a laburar. El que pone los comisarios, la policía en los cargos es el Ministerio de Seguridad; el municipio no pone ni saca policías. Le aconsejo que se ponga a laburar, que la gente esta muy mal en la provincia. Que deje de hacer política, es momento de gobernar, la política va a venir después. El resultado que tenga gobernando, va a ser el resultado que va a tener en la política”, dijo Ishii en declaraciones que reprodujo el canal A24.

Los dichos del exintendente (dejó la función el año pasado, para asumir una banca como senador bonaerense por la primera sección electoral) contra Kicillof llegaron luego de que el Ministerio de Seguridad provincial, que conduce Javier Alonso, relevó a la cúpula policial de la Jefatura Departamental José C. Paz, tras el asesinato de Ojeda Vázquez y la marcha que realizaron amigos de la víctima, quienes denunciaron que las calles del distrito son “tierra de nadie”.

Una imagen de la marcha por justicia realizada en José C. Paz, tras el asesinato de Ojeda Vázquez Hernán Zenteno

El Ministerio de Seguridad provincial designó al comisario inspector Sergio Gustavo Torres al frente de la Jefatura Departamental de José C. Paz, en reemplazo de Mario Villares. Torres se desempeñaba en la Subdivisión Departamental de Investigaciones de Pilar. También fue nombrado el comisario Gabriel Francisco Chamorro, proveniente de la Comisaría Segunda, de Pilar, como titular de la Unidad Policial de Prevención local. Y el subcomisario Víctor Daniel Benítez (que cumplía tareas en la División Autopistas Sur) es el nuevo jefe del Comando de Patrulla.

“La política puede esperar, la gente no puede esperar. La provincia está con severos problemas y no está atendida. Tenemos problemas de educación, de salud, de alimentos y de seguridad, que cada vez avasalla más los distritos. Los municipios no son los encargados de dar seguridad, la Provincia es la encargada de dar la seguridad. Se tienen que hacer responsables y no transferir los problemas a los municipios, que apenas pueden pagar los sueldos. Al gobernador le aconsejo que se ponga a laburar. No se sale si no se trabaja”, remarcó Ishii.

El movimiento de recambio policial que cuestionó Ishii se precipitó tras el crimen de Ojeda Vázquez, que fue asesinado el 8 de septiembre, cuando llegaba a su casa, en Polonia, entre Piñero y Matheu, luego de ir a entrenarse a un gimnasio. Lo abordaron dos delincuentes, uno de ellos con una mochila similar a la que usan los repartidores, y le dispararon por la espalda, para obligarlo a detenerse. Se llevaron su moto y el joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde falleció. Días después del crimen, amigos del joven encabezaron una marcha para reclamar justicia, en la que declararon a LA NACION que la zona es “tierra de nadie”.

David Elías Ojeda Vázquez, el joven asesinado por delincuentes que le robaron su moto, en José C. Paz

El 10 de septiembre, el municipio emitió un comunicado crítico y le pidió asistencia a Kicillof. “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y, en especial, en nuestro distrito”, planteó la intendencia en un comunicado.

El trasfondo político

Ya sea con él en el poder o con algún delfín político, Ishii gobierna en José C. Paz desde 1999. Su distrito existe desde 1994, fruto de la división del antiguo partido de General Sarmiento en tres distritos (Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz). En 1995, tuvo a su primer intendente electo, Rubén Glaría, elección en la que Ishii encabezaba la lista de concejales ganadora. Fue presidente del Concejo.

Ishii ganó las elecciones locales, como candidato a intendente, en 1999, 2003 y 2007. En 2011, se impuso su alfil Carlos Urquiaga. En 2015, Ishii volvió a ganar, y repitió sus triunfos en 2019 y 2023. En 2025, ganó una banca de senador bonaerense y dejó a cargo de la intendencia a Lorena Espina, exconcejala.

Desde la banca en el Senado, Ishii se erigió en fuerte crítico de Kicillof, en medio de la interna del gobernador con Cristina y Máximo Kirchner. Pidió que en la provincia se declare la emergencia alimentaria y nutricional, un dardo contra el gobernador. Ishii es vicepresidente del Senado provincial, cargo al que llegó apuntalado por el cristinismo.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, Ishii fue de los intendentes más cercanos al por entonces jefe del Estado. En 2020, además, protagonizó un escándalo cuando se difundió un video en el que afirmaba que tuvo que “cubrir la venta de falopa” que empleados de salud del municipio harían en ambulancias del distrito.