Izquierda. Del Caño y Bregman dejan sus bancas para rotar con otros dirigentes del frente

Nicolás del Caño y Myriam Bregman, los principales referentes del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) y dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), presentaron ayer la renuncia a sus bancas en el Congreso y en la Legislatura de la Ciudad para rotar sus cargos con otros integrantes de la fuerza. También renunció la diputada porteña Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, operadora social en la Villa 21 y militante del PTS.

De esta manera, los dirigentes cumplen con la promesa de compartir los puestos legislativos, una de las premisas que tiene el frente y que se suma a la obligación de percibir un sueldo equivalente al de un docente –y destinar el saldo restante para los programas y actividades de la coalición–, rechazar privilegios y poner los puestos parlamentarios “al servicio de las luchas”.

“Hoy me tocó rotar en la Legislatura porteña y es un momento muy importante: las mujeres encabezamos la construcción de una fuerza anticapitalista y acá no hay personalismos, nos vamos con Alejandrina Barry para que compañeras de los demás partidos del FIT también estén representadas”, escribió ayer Bregman en su cuenta de Twitter, tras participar de su última sesión legislativa.

Un orgullo acompañar a mis compañeras @myriambregman y @Barry__Ale que cumplen con la rotación de las bancas del @Fte_Izquierda en la Legislatura porteña. Siempre al servicio de la lucha de las mujeres y la clase trabajadora. pic.twitter.com/3LtZwZTzdS — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 3, 2021

Del Caño, por su parte, anticipó su renuncia como diputado nacional, pero deberá esperar a la próxima sesión de la Cámara baja para hacerla efectiva. “Un orgullo acompañar a mis compañeras Myriam Bregman y Alejandrina Barry, que cumplen con la rotación de las bancas del Frente de Izquierda en la Legislatura porteña. Siempre al servicio de la lucha de las mujeres y la clase trabajadora”, dijo ayer por la tarde.

La banca del excandidato presidencial será ocupada por Mónica Schlotthauer, trabajadora ferroviaria de Izquierda Socialista, en tanto Myriam Bregman fue reemplazada por Mercedes de Mendieta, también del partido Izquierda Socialista, y Alejandrina Barry, por Amanda Martin, del Partido Obrero.

Respecto de sus renuncias, Del Caño, Bregman y Barry manifestaron estar “orgullosos de cumplir el compromiso de queestas bancas no estén al servicio de proyectos personalistas o de atornillarse en puestos llenos de privilegios, como lamentablemente nos tienen acostumbrados los partidos mayoritarios”. Además, indicaron que “hay que seguir fortaleciendo al FIT-Unidad en este momento donde se hace más necesaria nuestra presencia junto a los sectores del pueblo trabajador, que cada vez más salen a pelear frente a la caída del salario, la desocupación y la precarización laboral”.

Por último, los dirigentes de izquierda volvieron a convocar a los partidos que están fuera del FIT-U. “Seguimos convocando a [Luis] Zamora, el Nuevo MAS y al grupo de [Jorge] Altamira a dejar de lado toda mezquindad y sumarse a fortalecer la unidad de la izquierda en las próximas elecciones generales”, expresó Del Caño.

LA NACION